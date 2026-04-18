Такие ленивые вареники точно не развалятся: готовятся за считанные минуты и тают во рту (видео)

Вкусное и сытное блюдо

Из творога можно приготовить множество блюд – от классических сырников до запеканок и десертов. А сегодня предлагается еще один простой и одновременно универсальный вариант — ленивые вареники, не требующие много времени или сложных техник. Важно выбирать качественный творог средней влажности: слишком влажный придется отцеживать, иначе тесто потребует больше муки и потеряет нежность. Также стоит обратить внимание на мелкозернистую сырую текстуру или перетереть его — это поможет получить однородную консистенцию без комочков и сделает блюдо более деликатным. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить ленивые вареники

Ингредиенты:

творог – 200 г;

яйцо – 1 шт.;

сахар – 2–3 ч. л.;

ванильный сахар или экстракт – по вкусу;

мука – 4–5 ст. л.;

соль – щепотка;

Способ приготовления:

Смешать творог, яйцо, сахар, ваниль и соль до однородной массы. Добавить муку по частям, замешивая мягкое, слегка липкое тесто. Переложить тесто на присыпанную мукой поверхность, сформовать колбаску и нарезать на одинаковые кусочки или сформовать шарики. Довести воду до кипения, убавить огонь до среднего, чтобы кипение было умеренным. Выложить вареники в воду и варить до тех пор, пока они не всплывут на поверхность. Вынуть вареники шумовкой и сразу переложить в тарелку.

Как и с чем подавать

Ленивые вареники лучше подавать теплыми, сразу после приготовления. Классический вариант — со сметаной и небольшим количеством сахара или меда, но также хорошо нравятся с растопленным сливочным маслом, ягодами, фруктовыми соусами или вареньем. Для более десертной подачи можно добавить свежие ягоды, мяту или посыпать блюдо сахарной пудрой. Если хочется разнообразить рецепт, часть муки можно заменить манкой, а сахар – медом или подсластителем.

Ленивые вареники – это пример простого домашнего блюда, сочетающего скорость приготовления и нежный вкус. Соблюдение базовых пропорций и правильный выбор сыра позволяют получить стабильно удачный результат без усилий. Такой рецепт легко адаптировать под свои предпочтения, что делает его универсальным для ежедневного меню.