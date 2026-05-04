Яркий салат с оригинальной заправкой: идеальный баланс свежести, сытности и кремовой нежности (видео)

Оригинальный салат из привычных продуктов

Салаты бывают легкие овощные, сытные с мясом или насыщенные с кремовыми заправками, например овощной салат с зернистым сыром, где важна текстурная игра между свежестью и нежностью. А сегодня мы предлагаем яркий салат с курицей, овощами и оригинальной авокадо-заправкой, сочетающей питательность и вкус. При выборе ингредиентов следует обращать внимание на качество зелени – оно должно быть хрустящим и без признаков увядания, куриное филе лучше использовать свежее или охлажденное, а авокадо – спелое, но не перезревшее, чтобы заправка имела кремовую, а не водянистую текстуру. В этом салате легко варьировать состав: курицу можно заменить индейкой или запеченным лососем, а вместо сметаны использовать греческий йогурт для более легкой версии. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "an.cookbook".

Как приготовить салат из филе, овощами и авокадо-заправкой

Ингредиенты:

куриное филе — 200 г;

микс салата – 1 упаковка;

томаты черри — 150 г;

кукуруза — 100 г;

мини моцарелла — 100 г;

Заправка:

авокадо — 0,5 шт;

укроп – 10 г;

шпинат — 30 г;

сметана — 2 ст. л.;

лимонный сок — 1-2 ч. л.;

соль – по вкусу;

чеснок – 1 зубчик;

Способ приготовления:

Обжарить куриное филе на разогретой сковороде до готовности, в конце добавить соль и перец. Выложить микс салата на большую тарелку или салатницу. Добавить куриное филе, разрезанные пополам томаты черри, кукурузу и мини-моцареллу. Подготовить заправку, соединив авокадо, шпинат, укроп, сметану, лимонный сок, соль и чеснок. Перебить все ингредиенты в однородную кремовую консистенцию. Полить салат заправкой и подавать сразу после приготовления.

Как и с чем подавать

Салат лучше всего подавать сразу после приготовления, чтобы сохранить свежесть зелени и насыщенную заправочную текстуру. Для подачи можно выкладывать ингредиенты пластами или смешивать непосредственно перед подачей для более однородного вкуса. Дополнительно блюдо можно украсить половинками черри, листьями зелени или несколькими каплями оливкового масла. Хорошо сочетается с хрустящими гренками, цельнозерновым хлебом или легкими гарнирами из киноа или булгуру.

Яркий салат с курицей и авокадо-заправкой – это универсальное блюдо, сочетающее пользу, насыщенный вкус и простоту приготовления. Благодаря гибкости ингредиентов, его легко адаптировать под сезонные продукты или собственные пищевые предпочтения. Такой вариант станет удачным выбором как для быстрого обеда, так и для лёгкого ужина.