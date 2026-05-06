Акційний тунець, який виходить як у ресторані: соковитий і з хрусткою скоринкою (відео)

З тунця можна приготувати безліч страв — від легких салатів і тартарів до запечених стейків та ніжних намазок для сендвічів, серед яких особливо популярним є салат-намазка з тунцем. А сьогодні ми пропонуємо більш виразний варіант — соковитий стейк тунця в медово-соєвому маринаді з хрусткою кунжутною скоринкою. Для вдалої страви важливо обирати свіжий або правильно заморожений тунець без зайвої водянистості, адже якість риби напряму впливає на текстуру готового стейка; мед краще використовувати натуральний, без домішок, а соєвий соус — середньої солоності, щоб не перебити делікатний смак риби. У якості варіації можна замінити мед на кленовий сироп, а кунжут доповнити насінням льону або подрібненими горіхами для більш цікавого акценту. Рецептом із нами поділилися на Instagram-сторінці "thefoodhub.by_ilona".

Як приготувати тунець у кунжутній скоринці

Інгредієнти:

стейк тунця — 1 великий;

соєвий соус — 60 мл;

оливкова олія — 2 ст. л.;

мед — 50 г;

рисовий оцет — 2 ст. л.;

кунжутна олія — 1 ч. л.;

свіжий імбир — 1 ч. л.;

часник — 1 ч. л.;

кунжут — за смаком;

Спосіб приготування:

Змішати соєвий соус, оливкову олію, мед, рисовий оцет, кунжутну олію, натертий імбир і часник до однорідного маринаду. Замаринувати стейк тунця з усіх боків та залишити в холодильнику на 1 годину, зберігаючи частину маринаду для подачі. Обваляти стейк у кунжуті та викласти у форму для запікання. Запікати при 180°C приблизно 10–12 хвилин до бажаного ступеня прожарки або 7 хвилин у мультипечі для варіанту medium.

Як і з чим подавати

Тунець найкраще смакує одразу після приготування, коли всередині він залишається ніжним і соковитим, а зовні — з легкою хрусткою скоринкою. Подавати можна з рисом, кіноа або свіжими овочами, які підкреслюють азійські нотки страви. Для більш яскравого смаку добре додати залишений маринад як соус або краплю лаймового соку. Страву можна прикрасити зеленню, кунжутом або тонко нарізаною зеленою цибулею.

Такий тунець виходить максимально соковитим всередині та з апетитною хрусткою скоринкою зовні. Завдяки медово-соєвому маринаду смак набуває балансу солодких, солоних і пряних нот. Рецепт дозволяє легко експериментувати зі ступенем прожарки та додатковими інгредієнтами.