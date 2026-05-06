Акционный тунец, который получается как в ресторане: сочный и с хрустящей корочкой (видео)

Готовится просто — получается очень вкусно

Из тунца можно приготовить множество блюд — от легких салатов и тартар до запеченных стейков и нежных намазок для сэндвичей, среди которых особенно популярен салат-намазка с тунцом. А сегодня мы предлагаем более выразительный вариант – сочный стейк тунца в медово-соевом маринаде с хрустящей кунжутной корочкой. Для удачного блюда важно выбирать свежий или правильно замороженный тунец без лишней водянистости, ведь качество рыбы напрямую влияет на текстуру готового стейка; мед лучше использовать натуральный, без примесей, а соевый соус – средней солености, чтобы не перебить деликатный вкус рыбы. В качестве вариации можно заменить мед кленовым сиропом, а кунжут дополнить семенами льна или измельченными орехами для более интересного акцента. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "thefoodhub.by_ilona".

В сети супермаркетов Novus (Новус) действует акционное предложение "Рыбные предложения", которое продлится с 30 апреля по 6 мая 2026 года во всех 70 магазинах сети. В рамках акции представлены рыбные товары со скидкой –33%, где цена уменьшена с 58,9 грн до 39,9 грн. Это удачная возможность выгодно приобрести качественную рыбную продукцию для ежедневного приготовления блюд на дому. Такие предложения позволяют разнообразить рацион, не переплачивая и чаще добавлять рыбу в меню как полезный источник белка.

Как приготовить тунец в кунжутной корочке

Ингредиенты:

стейк тунца – 1 большой;

соевый соус — 60 мл;

оливковое масло – 2 ст. л.;

мед — 50 г;

рисовый уксус — 2 ст. л.;

кунжутное масло – 1 ч. л.;

свежий имбирь – 1 ч. л.;

чеснок – 1 ч. л.;

кунжут – по вкусу;

Способ приготовления:

Смешать соевый соус, оливковое масло, мед, рисовый уксус, кунжутное масло, натертый имбирь и чеснок в однородный маринад. Замариновать стейк со всех сторон и оставить в холодильнике на 1 час, сохраняя часть маринада для подачи. Обвалять стейк в кунжуте и выложить в форму для запекания. Запекать при 180°C примерно 10–12 минут до желаемой степени прожарки или 7 минут в мультипечи для варианта medium.

Как и с чем подавать

Тунец лучше всего подходит сразу после приготовления, когда внутри он остается нежным и сочным, а снаружи — с легкой хрустящей корочкой. Подавать можно с рисом, киноа или свежими овощами, подчеркивающими азиатские нотки блюда. Для более яркого вкуса хорошо добавить оставленный маринад в качестве соуса или капли лаймового сока. Кушанье можно украсить зеленью, кунжутом или тонко нарезанным зеленым луком.

Такой тунец получается максимально сочным внутри и с аппетитной хрустящей корочкой снаружи. Благодаря медово-соевому маринаду вкус приобретает баланс сладких, соленых и пряных нот. Рецепт позволяет легко экспериментировать со степенью прокалки и дополнительными ингредиентами.