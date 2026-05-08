Та самая запеканка из садика: нежная и воздушная, как в детстве (видео)

Из Творога можно приготовить немало любимых блюд, в частности сырники, давно ставшие классикой домашней кухни. А сегодня мы предлагаем не менее популярный вариант – нежная творожная запеканка "как в детстве", знакомая многим еще из меню детских садов. Именно там это блюдо получило популярность благодаря своей мягкой текстуре и деликатному вкусу без лишней жирности. Для идеального результата следует выбирать сыр средней или высокой жирности без лишней влаги, а манку обязательно предварительно замочить – это поможет избежать "зернистости" в готовом запекании. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iren.lazun".

Как приготовить творожную запеканку

Ингредиенты:

творог – 500 г;

манная крупа – 3 ст. л.;

сметана – 3 ст. л.;

яйца – 3 шт.;

сахар – 90–100 г;

сливочное масло – 50 г;

ванильный сахар – 10 г;

изюм – 50 г;

соль – щепотка.

Способ приготовления:

Смешать манную крупу со сметаной и оставить на 15–20 минут для набухания. Перетереть творог через сито или взбить до однородной консистенции блендером. Добавить в творог яйца, сахар, ванильный сахар, соль и растопленное сливочное масло, тщательно перемешать. Ввести манку со сметаной и изюмом, перемешать до однородности. Смазать форму сливочным маслом и выложить творожную массу. Выпекать в разогретой до 180°C духовке 35–45 минут до румяной корочки.

Как и с чем подавать

Запеканку лучше подавать теплой или слегка охлажденной, нарезав порционными кусками. Она хорошо сочетается со сметаной, вареньем, медом или свежими ягодами. Для более праздничной подачи можно посыпать сахарной пудрой или добавить ягодный соус.

Этот рецепт позволяет воспроизвести знакомый с детства вкус в домашних условиях. По желанию изюм можно заменить на курагу или не добавлять совсем, а часть сахара — уменьшить или заменить медом.