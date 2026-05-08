Добавьте это в маринад – и шашлык будет идеальным: секрет в пиве (видео)

Вкус мяса вас удивит

Шашлык – это традиционное блюдо из маринованного мяса, которое готовят на открытом огне, хотя сегодня его легко воспроизвести даже в духовке или на сковороде. Для маринада используют разные основы: от классического лука и специй до кефира, вина или минеральной воды. Сегодня мы предлагаем замариновать шашлык в пиве — это один из способов сделать мясо особенно нежным и сочным благодаря ферментам и легкой горчинке напитка. Лучше выбирать свиной ошеек с равномерными прожилками жира, не использовать слишком темное или горькое пиво и не пересаливать маринад — лук уже дает достаточно вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить шашлык в пиве

Ингредиенты:

свиной ошеек – 2 кг;

лук – 3 больших шт.;

соль – 1–1,5 ст. л.;

растительное масло – 50 мл;

горчица – 2 ст. л.;

копченая паприка – 1/2 ст. л.;

черный перец – 1/2 ст. л.;

мед – 1 ст. л.;

светлое пиво – 200 мл.

Способ приготовления:

Нарезать мясо большими равномерными кусками, чтобы оно не пересушивалось во время приготовления. Добавить к мясу растительное масло, горчицу, черный перец и мед, тщательно перемешать. Нарезать полукольцами лук, слегка помять с солью до выделения сока. Добавить лук и паприку в мясо, перемешать, после чего влить пиво. Оставить мариноваться не менее 4–6 часов, а лучше на ночь в холодильнике. Приготовить шашлык на мангале, гриле или в духовке к румяной корочке, периодически переворачивая.

Как и с чем подавать

Шашлык лучше подавать горячим, сразу из огня или духовки, дополнив свежими овощами, зеленью и лавашем. Хорошо подходит с соусами на основе томатов, аджики или горчицы, а также с запеченным картофелем или овощами-гриль. Для подачи можно украсить кольцами лука и зеленью.

Такой маринад позволяет получить мягкое и ароматное мясо без сложных ингредиентов. По желанию светлое пиво можно заменить безалкогольным или добавить чуть-чуть чеснока для более насыщенного вкуса.