Самый сочный шашлык получается именно так: необычный маринад со льдом (видео)
Шашлык – одно из самых популярных мясных блюд, которое традиционно маринуют в луке, специях, минеральной воде, кефире или вине для мягкости и сочности.
Некоторые повара советуют не перегружать мясо специями, а наоборот – подчеркивать его естественный вкус, правильно подбирая пропорции ингредиентов и соблюдая технику приготовления. Сегодня предлагается необычный способ маринования с добавлением льда, который помогает постепенно размягчать волокна мяса и сохранять сочность во время жарки. Для такого рецепта лучше выбирать свинной ошеек с умеренными жировыми прослоями — именно они обеспечивают нежную текстуру и насыщенный вкус готового шашлыка.
Чтобы мясо получилось сочным, важно не использовать слишком сухие куски и не мариновать их в большом количестве кислоты. Лук следует хорошо помять руками с солью – так он скорее отдаст сок и естественно размягчит мясо. Белое сухое вино добавляет легкую ароматную кислинку, но можно заменить минеральной водой или яблочным соком без сахара. Лед в маринаде работает постепенно: во время таяния мясо равномерно пропитывается соками и специями без пересушивания. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliia_masiuk___"
Как замариновать шашлык со льдом
Ингредиенты:
- свиной ошеек или ребра – 1,5 кг;
- лук репчатый – 700 г;
- лед – 2 горсти;
- белое сухое вино – 120 мл;
- паприка – 1 ч. л.;
- смесь перцев – 1 ч. л.;
- лавровый лист – 3 шт.;
- соль – 1,5 ч. л.;
- приправа к мясу – по вкусу;
- красный маринованный лук – для подачи;
- зелень – для подачи.
Способ приготовления:
- Нарезать мясо средними кусочками одинакового размера.
- Нарезать кольцами лук, посолить и хорошо помять руками до появления большого количества сока.
- Переложить мясо в большую миску, добавить лук, паприку, смесь перцев, лавровый лист и приправы к мясу.
- Влить белое вино, добавить лёд и тщательно перемешать все ингредиенты.
- Оставить мясо мариноваться не менее 2 часов в прохладном месте.
- Разжечь уголь до равномерного жара без открытого пламени.
- Нанизать мясо на шампуры и жарить, периодически переворачивая, до румяной корочки и готовности внутри.
- Дайте шашлыку отдохнуть 5 минут перед подачей для равномерного распределения соков.
- По желанию часть свинины можно заменить куриными бедрами или индейкой – лед также хорошо работает с этими видами мяса. Для более выраженного дымного аромата к углю иногда добавляют щепку фруктовых деревьев. Важно не пережаривать шашлык, иначе даже хорошо замаринованное мясо потеряет сочность.
Как и с чем подавать
Шашлык лучше подавать горячим вместе с маринованным красным луком, свежей зеленью и овощами на гриле. К блюду хорошо подходят соусы на основе томатов, аджика, ткемали или легкий чесночный соус. В качестве гарнира можно подать запеченный картофель, лаваш или свежие овощные салаты. Для атмосферной подачи шашлык часто выкладывают в керамическую посуду или деревянную доску.
Такой способ маринования помогает получить нежное и сочное мясо, даже без сложных маринадов и большого количества специй. Простое сочетание лука, льда и правильного жара позволяет максимально подчеркнуть естественный вкус шашлыка.