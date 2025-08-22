Цей рецепт з листкового тіста стане вашим улюбленим: слойка з яблуками та корицею (відео)
Випічка нашвидкуруч, що наповнить ваш будинок казковим ароматом
Яблуко — соковитий і ароматний фрукт, який став улюбленцем у випічці багатьох поколінь. З нього готують ніжний яблучний пиріг, шарлотки, штруделі та муси.
Але сьогодні ми пропонуємо дещо простіше й водночас чарівно смачне — слойку з яблуками та корицею. Цей десерт швидкий у приготуванні, чудово пахне, має хрустку скоринку й ніжну карамелізовану начинку всередині. Ідеально до чаю або кави — як у будній день, так і на вихідні. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mykola_lyulko".
Як приготувати яблучні слойки з корицею
Інгредієнти:
- яблука сорту голден — 500 г;
- тісто листкове (не дріжджове) — 450 г;
- цукор — 30 г;
- цукор ванільний — 10 г;
- кориця — 5 г;
- масло вершкове — 20 г;
- яйце куряче — 1 шт.;
- цукрова пудра — 20 г;
Спосіб приготування:
- Натерти яблука на тертці.
- Обсмажити яблука на вершковому маслі з додаванням цукру до карамелізації.
- Додати корицю та ванільний цукор, перемішати, охолодити начинку.
- Розкачати тісто, викласти начинку на одну половину, накрити другою.
- Нарізати тісто на смужки, сформувати спіралі та викласти на деко.
- Змастити яйцем, випікати 25 хв при 180°C, остудити й посипати пудрою.