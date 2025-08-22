Цей рецепт з листкового тіста стане вашим улюбленим: слойка з яблуками та корицею (відео)

Випічка нашвидкуруч, що наповнить ваш будинок казковим ароматом

Яблуко — соковитий і ароматний фрукт, який став улюбленцем у випічці багатьох поколінь. З нього готують ніжний яблучний пиріг, шарлотки, штруделі та муси.

Але сьогодні ми пропонуємо дещо простіше й водночас чарівно смачне — слойку з яблуками та корицею. Цей десерт швидкий у приготуванні, чудово пахне, має хрустку скоринку й ніжну карамелізовану начинку всередині. Ідеально до чаю або кави — як у будній день, так і на вихідні. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mykola_lyulko".

Як приготувати яблучні слойки з корицею

Інгредієнти:

яблука сорту голден — 500 г;

тісто листкове (не дріжджове) — 450 г;

цукор — 30 г;

цукор ванільний — 10 г;

кориця — 5 г;

масло вершкове — 20 г;

яйце куряче — 1 шт.;

цукрова пудра — 20 г;

Спосіб приготування: