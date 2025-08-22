Рус

Цей рецепт з листкового тіста стане вашим улюбленим: слойка з яблуками та корицею (відео)

Марія Швець
Найсмачніші, бюджетні, швидкі, із простих продуктів
Найсмачніші, бюджетні, швидкі, із простих продуктів. Фото instagram.com

Випічка нашвидкуруч, що наповнить ваш будинок казковим ароматом

Яблуко — соковитий і ароматний фрукт, який став улюбленцем у випічці багатьох поколінь. З нього готують ніжний яблучний пиріг, шарлотки, штруделі та муси.

Але сьогодні ми пропонуємо дещо простіше й водночас чарівно смачне — слойку з яблуками та корицею. Цей десерт швидкий у приготуванні, чудово пахне, має хрустку скоринку й ніжну карамелізовану начинку всередині. Ідеально до чаю або кави — як у будній день, так і на вихідні. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mykola_lyulko".

Як приготувати яблучні слойки з корицею

Інгредієнти:

  • яблука сорту голден — 500 г;
  • тісто листкове (не дріжджове) — 450 г;
  • цукор — 30 г;
  • цукор ванільний — 10 г;
  • кориця — 5 г;
  • масло вершкове — 20 г;
  • яйце куряче — 1 шт.;
  • цукрова пудра — 20 г;

Спосіб приготування:

  1. Натерти яблука на тертці.
  2. Обсмажити яблука на вершковому маслі з додаванням цукру до карамелізації.
  3. Додати корицю та ванільний цукор, перемішати, охолодити начинку.
  4. Розкачати тісто, викласти начинку на одну половину, накрити другою.
  5. Нарізати тісто на смужки, сформувати спіралі та викласти на деко.
  6. Змастити яйцем, випікати 25 хв при 180°C, остудити й посипати пудрою.
