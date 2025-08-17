Піца з кабачків та ковбаси: цей рецепт здивує навіть гурманів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Смачно, легко, корисно
Піца на кабачковій основі з ковбасою — ідеальний варіант для тих, хто прагне легкості, але не хоче відмовлятися від улюбленої італійської страви. Така піца поєднує в собі максимум овочів і мінімум калорій. Основа готується з тертих кабачків, яєць та невеликої кількості борошна, а начинка — з салямі, сиру, грибів і помідора. Хоча її завжди можна змінити — використати овочі, курку, шинку чи консервований тунець.
Інгредієнти для піци з кабачковим тістом і ковбасою
Рецепт від фудблогерки Лілії Цвіт — це легка альтернатива класичній піці. Вона має приємний нейтральний смак овочів і добре тримає форму. У цьому варіанті тісто змащується томатним соусом, але за бажанням його можна замінити вершковим або сметанним.
Готується така піца приблизно за 45 хвилин.
Необхідні продукти:
Для основи:
- Кабачки — 2 шт.
- Яйця — 2 шт.
- Сіль — ½ ч. л.
- Перець — ½ ч. л.
- Борошно — 100 г
Для начинки:
- Томатний соус — 3–4 ст. л.
- Салямі — 80 г
- Печериці — 100 г
- Томати — 1 шт.
- Твердий сир — 250 г
Як приготувати піцу на кабачковому тісті
- Підготовка кабачків. Помийте овочі. Якщо вони вже перестиглі, зніміть шкірку та видалить насіння. Натріть на дрібній тертці, а потім добре відтисніть рідину — руками чи через марлю.
- Замішування тіста. Змішайте терті кабачки з яйцями, спеціями та борошном. Ретельно перемішайте — маса має бути густою, але не надто щільною.
- Формування основи. Застеліть деко пергаментом, посипте його кукурудзяним борошном або сухарями. Викладіть кабачкову масу й сформуйте круглу основу.
- Випікання основи. Випікайте у духовці, розігрітій до 200°C, приблизно 20 хвилин — до легкої золотистої скоринки.
- Начинка. Дістаньте основу, змастіть соусом. Додайте тертий сир, ковбасу, печериці та інші інгредієнти на смак. Зверху ще трохи сиру — для красивої тягучої скоринки.
- Допікання. Поставте піцу назад у духовку на 10 хвилин, поки все не підрум’яниться.
Ця піца однаково смакує як гарячою, так і у холодному вигляді. А ще її зручно брати із собою на перекус.