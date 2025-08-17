Піца з кабачків та ковбаси: цей рецепт здивує навіть гурманів

Смачно, легко, корисно

Піца на кабачковій основі з ковбасою — ідеальний варіант для тих, хто прагне легкості, але не хоче відмовлятися від улюбленої італійської страви. Така піца поєднує в собі максимум овочів і мінімум калорій. Основа готується з тертих кабачків, яєць та невеликої кількості борошна, а начинка — з салямі, сиру, грибів і помідора. Хоча її завжди можна змінити — використати овочі, курку, шинку чи консервований тунець.

Інгредієнти для піци з кабачковим тістом і ковбасою

Рецепт від фудблогерки Лілії Цвіт — це легка альтернатива класичній піці. Вона має приємний нейтральний смак овочів і добре тримає форму. У цьому варіанті тісто змащується томатним соусом, але за бажанням його можна замінити вершковим або сметанним.

Готується така піца приблизно за 45 хвилин.

Необхідні продукти:

Для основи:

Кабачки — 2 шт.

Яйця — 2 шт.

Сіль — ½ ч. л.

Перець — ½ ч. л.

Борошно — 100 г

Для начинки:

Томатний соус — 3–4 ст. л.

Салямі — 80 г

Печериці — 100 г

Томати — 1 шт.

Твердий сир — 250 г

Як приготувати піцу на кабачковому тісті

Підготовка кабачків. Помийте овочі. Якщо вони вже перестиглі, зніміть шкірку та видалить насіння. Натріть на дрібній тертці, а потім добре відтисніть рідину — руками чи через марлю. Замішування тіста. Змішайте терті кабачки з яйцями, спеціями та борошном. Ретельно перемішайте — маса має бути густою, але не надто щільною. Формування основи. Застеліть деко пергаментом, посипте його кукурудзяним борошном або сухарями. Викладіть кабачкову масу й сформуйте круглу основу. Випікання основи. Випікайте у духовці, розігрітій до 200°C, приблизно 20 хвилин — до легкої золотистої скоринки. Начинка. Дістаньте основу, змастіть соусом. Додайте тертий сир, ковбасу, печериці та інші інгредієнти на смак. Зверху ще трохи сиру — для красивої тягучої скоринки. Допікання. Поставте піцу назад у духовку на 10 хвилин, поки все не підрум’яниться.

Ця піца однаково смакує як гарячою, так і у холодному вигляді. А ще її зручно брати із собою на перекус.