Піца з кабачків та ковбаси: цей рецепт здивує навіть гурманів

Наталя Граковська
Рецепт піци з кабачків
Рецепт піци з кабачків. Фото shuba.life

Смачно, легко, корисно

Піца на кабачковій основі з ковбасою — ідеальний варіант для тих, хто прагне легкості, але не хоче відмовлятися від улюбленої італійської страви. Така піца поєднує в собі максимум овочів і мінімум калорій. Основа готується з тертих кабачків, яєць та невеликої кількості борошна, а начинка — з салямі, сиру, грибів і помідора. Хоча її завжди можна змінити — використати овочі, курку, шинку чи консервований тунець.

Інгредієнти для піци з кабачковим тістом і ковбасою

Рецепт від фудблогерки Лілії Цвіт — це легка альтернатива класичній піці. Вона має приємний нейтральний смак овочів і добре тримає форму. У цьому варіанті тісто змащується томатним соусом, але за бажанням його можна замінити вершковим або сметанним.

Готується така піца приблизно за 45 хвилин.

Необхідні продукти:

Для основи:

  • Кабачки — 2 шт.
  • Яйця — 2 шт.
  • Сіль — ½ ч. л.
  • Перець — ½ ч. л.
  • Борошно — 100 г

Для начинки:

  • Томатний соус — 3–4 ст. л.
  • Салямі — 80 г
  • Печериці — 100 г
  • Томати — 1 шт.
  • Твердий сир — 250 г

Як приготувати піцу на кабачковому тісті

  1. Підготовка кабачків. Помийте овочі. Якщо вони вже перестиглі, зніміть шкірку та видалить насіння. Натріть на дрібній тертці, а потім добре відтисніть рідину — руками чи через марлю.
  2. Замішування тіста. Змішайте терті кабачки з яйцями, спеціями та борошном. Ретельно перемішайте — маса має бути густою, але не надто щільною.
  3. Формування основи. Застеліть деко пергаментом, посипте його кукурудзяним борошном або сухарями. Викладіть кабачкову масу й сформуйте круглу основу.
  4. Випікання основи. Випікайте у духовці, розігрітій до 200°C, приблизно 20 хвилин — до легкої золотистої скоринки.
  5. Начинка. Дістаньте основу, змастіть соусом. Додайте тертий сир, ковбасу, печериці та інші інгредієнти на смак. Зверху ще трохи сиру — для красивої тягучої скоринки.
  6. Допікання. Поставте піцу назад у духовку на 10 хвилин, поки все не підрум’яниться.

Ця піца однаково смакує як гарячою, так і у холодному вигляді. А ще її зручно брати із собою на перекус.

