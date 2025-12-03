Замінить зрази та деруни: рецепт смачної страви з картоплі на сніданок та перекус (відео)
Коржики з картоплі виходять неймовірно м'якими
З картоплі легко приготувати смачний гарнір, зрази чи деруни. А якщо хочеться спробувати щось нове, чудовим варіантом стануть картопляні коржики. Рецепт елементарний. Картопляні коржики можна готувати на сніданок, обід чи на перекус. Їх можна їсти зі сметаною як самостійну страву або з салатом зі свіжих овочів чи котлетами.
Як приготувати картопляні коржики, детально показали на YouTube-каналі na Vkus. Повторити рецепт на своїй кухні не складно.
Інгредієнти
- 500 г відвареної картоплі
- 150 г борошна (5 ст. л. з гіркою)
- 50 г тертого сиру
- 1 яйце
- зелень на смак
- сіль, перець
- олія для смаження
- борошно для формування тіста
Етапи приготування
- Картоплю відварити, воду злити, картоплю потовкти.
- До товченої картоплі додати зелень, сир, яйце, сіль та перець. Все ретельно перемішати.
- Поступово додати борошно. Спочатку вимішати ложкою, а потім руками. Має вийти м'яке та липке тісто.
- Стіл притрусити борошном, викласти тісто та поділити на 8 частин. З кожної частини сформувати кульку, які потім розкачати в коло.
- Смажити на олії на середньому вогні.