І на перекус, і до пікніка, і на святковий стіл: готуємо мариновані кабачки з секретом

Варто спробувати раз — і вона буде на столі постійно

Без кабачків важко уявити літо. Ми смажимо їх у клярі, готуємо кабачкову ікру і навіть додаємо їх у різноманітні салати.

Сьогодні разом із "Ідеями для сніданку та вечері" ми поділимося ще одним рецептом кабачків, який точно буде у ваших закладках. Ми замаринуємо улюблений овоч, але не просто, а з… часником. Ця пікантна закуска готується швидко і буде доречною і на пікнік, і на перекушування, і до святкового столу.

Як приготувати мариновані кабачки з часником

Інгредієнти:

кабачки – 500 г;

петрушка — 1/2 пучка;

часник — 3 — 4 зубчики;

сіль – 1/2 ст. л.;

цукор – 1 ст. л.;

яблучний оцет – 50 мл.

Спосіб приготування:

Для початку підготуємо необхідні інгредієнти. Кабачки ретельно миємо та нарізаємо довільними шматочками. Часник чистимо і нарізаємо ножем. Петрушку дрібно нарізаємо. Підготовлені кабачки, зелень та часник відправляємо у зручну банку та миску. В окремому посуді змішуємо окріп, сіль, оцет та цукор. Все ретельно перемішуємо. Приготованим маринадом заливаємо кабачки. Даємо їм охолонути, накриваємо кришкою і відправляємо в холодильник на 10-12 годин.

До речі, кабачки можна смачно замаринувати на зиму. Їх з’їдять до останнього шматочка.