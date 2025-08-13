Рус

І на перекус, і до пікніка, і на святковий стіл: готуємо мариновані кабачки з секретом

Наталя Граковська
Мариновані кабачки з часником
Мариновані кабачки з часником. Фото gaminimas.lt

Варто спробувати раз — і вона буде на столі постійно

Без кабачків важко уявити літо. Ми смажимо їх у клярі, готуємо кабачкову ікру і навіть додаємо їх у різноманітні салати.

Сьогодні разом із "Ідеями для сніданку та вечері" ми поділимося ще одним рецептом кабачків, який точно буде у ваших закладках. Ми замаринуємо улюблений овоч, але не просто, а з… часником. Ця пікантна закуска готується швидко і буде доречною і на пікнік, і на перекушування, і до святкового столу.

Як приготувати мариновані кабачки з часником

Інгредієнти:

  • кабачки – 500 г;
  • петрушка — 1/2 пучка;
  • часник — 3 — 4 зубчики;
  • сіль – 1/2 ст. л.;
  • цукор – 1 ст. л.;
  • яблучний оцет – 50 мл.

Спосіб приготування:

  1. Для початку підготуємо необхідні інгредієнти. Кабачки ретельно миємо та нарізаємо довільними шматочками.
  2. Часник чистимо і нарізаємо ножем. Петрушку дрібно нарізаємо.
  3. Підготовлені кабачки, зелень та часник відправляємо у зручну банку та миску.
  4. В окремому посуді змішуємо окріп, сіль, оцет та цукор. Все ретельно перемішуємо.
  5. Приготованим маринадом заливаємо кабачки. Даємо їм охолонути, накриваємо кришкою і відправляємо в холодильник на 10-12 годин.

До речі, кабачки можна смачно замаринувати на зиму. Їх з’їдять до останнього шматочка.

