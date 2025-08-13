І на перекус, і до пікніка, і на святковий стіл: готуємо мариновані кабачки з секретом
Варто спробувати раз — і вона буде на столі постійно
Без кабачків важко уявити літо. Ми смажимо їх у клярі, готуємо кабачкову ікру і навіть додаємо їх у різноманітні салати.
Сьогодні разом із "Ідеями для сніданку та вечері" ми поділимося ще одним рецептом кабачків, який точно буде у ваших закладках. Ми замаринуємо улюблений овоч, але не просто, а з… часником. Ця пікантна закуска готується швидко і буде доречною і на пікнік, і на перекушування, і до святкового столу.
Як приготувати мариновані кабачки з часником
Інгредієнти:
- кабачки – 500 г;
- петрушка — 1/2 пучка;
- часник — 3 — 4 зубчики;
- сіль – 1/2 ст. л.;
- цукор – 1 ст. л.;
- яблучний оцет – 50 мл.
Спосіб приготування:
- Для початку підготуємо необхідні інгредієнти. Кабачки ретельно миємо та нарізаємо довільними шматочками.
- Часник чистимо і нарізаємо ножем. Петрушку дрібно нарізаємо.
- Підготовлені кабачки, зелень та часник відправляємо у зручну банку та миску.
- В окремому посуді змішуємо окріп, сіль, оцет та цукор. Все ретельно перемішуємо.
- Приготованим маринадом заливаємо кабачки. Даємо їм охолонути, накриваємо кришкою і відправляємо в холодильник на 10-12 годин.
До речі, кабачки можна смачно замаринувати на зиму. Їх з’їдять до останнього шматочка.