Баклажани в аджиці на зиму

Тетяна Кармазіна ,
Баклажани в аджиці на зиму. Фото tutkabachok.ru

Цей рецепт баклажанів на зиму стане вашим улюбленим

Ці овочі завжди виходять дуже смачними, навіть якщо маринувати баклажани всього 15-20 хвилин. Дуже смачними, як кажуть у народі – синенькі, виходять і у вигляді заготівлі на зиму. Існує чимало рецептів таких закруток, один із популярних в українських господинь — баклажани в аджиці.

Як приготувати баклажани в аджиці на зиму

Інгредієнти:

  • баклажан 3 кг
  • помідор 3 кг
  • перець болгарський 1 кг
  • часник 2 головки
  • перець гіркий 2 шт.
  • сіль 100 г
  • оцет 6% 100 г
  • цукор 2 склянки
  • олія 1 склянка

Приготування:

  1. Всі компоненти, крім баклажанів, перекручуємо на м’ясорубці (або подрібнюємо в блендері), виливаємо в каструлю, в якій потім варитимемо, ставимо на плиту і додаємо цукор, сіль, олію. Доводимо до кипіння.
  2. Після закипання додаємо оцет, ще раз доводимо до кипіння і додаємо баклажани, нарізані товстими кружальцями, проварюємо на помірному вогні 20 хвилин.
  3. Розкладаємо в стерилізовані гарячі банки та закриваємо.

Як та з чим подавати

Цю заготовку можна подавати як холодну закуску або як додаток до основних страв. Баклажани в аджиці ідеально поєднуються зі смаженим м'ясом, особливо зі свининою та куркою. Їх можна подавати з картопляним пюре, рисом або гречкою.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом гострого салату із зелених помідорів та перців на зиму.

#Рецепти #Баклажани #Консервація