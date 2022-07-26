Баклажани в аджиці на зиму
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 33219
Цей рецепт баклажанів на зиму стане вашим улюбленим
Ці овочі завжди виходять дуже смачними, навіть якщо маринувати баклажани всього 15-20 хвилин. Дуже смачними, як кажуть у народі – синенькі, виходять і у вигляді заготівлі на зиму. Існує чимало рецептів таких закруток, один із популярних в українських господинь — баклажани в аджиці.
Як приготувати баклажани в аджиці на зиму
Інгредієнти:
- баклажан 3 кг
- помідор 3 кг
- перець болгарський 1 кг
- часник 2 головки
- перець гіркий 2 шт.
- сіль 100 г
- оцет 6% 100 г
- цукор 2 склянки
- олія 1 склянка
Приготування:
- Всі компоненти, крім баклажанів, перекручуємо на м’ясорубці (або подрібнюємо в блендері), виливаємо в каструлю, в якій потім варитимемо, ставимо на плиту і додаємо цукор, сіль, олію. Доводимо до кипіння.
- Після закипання додаємо оцет, ще раз доводимо до кипіння і додаємо баклажани, нарізані товстими кружальцями, проварюємо на помірному вогні 20 хвилин.
- Розкладаємо в стерилізовані гарячі банки та закриваємо.
Як та з чим подавати
Цю заготовку можна подавати як холодну закуску або як додаток до основних страв. Баклажани в аджиці ідеально поєднуються зі смаженим м'ясом, особливо зі свининою та куркою. Їх можна подавати з картопляним пюре, рисом або гречкою.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом гострого салату із зелених помідорів та перців на зиму.