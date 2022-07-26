Цей рецепт баклажанів на зиму стане вашим улюбленим

Ці овочі завжди виходять дуже смачними, навіть якщо маринувати баклажани всього 15-20 хвилин. Дуже смачними, як кажуть у народі – синенькі, виходять і у вигляді заготівлі на зиму. Існує чимало рецептів таких закруток, один із популярних в українських господинь — баклажани в аджиці.

Як приготувати баклажани в аджиці на зиму

Інгредієнти:

баклажан 3 кг

помідор 3 кг

перець болгарський 1 кг

часник 2 головки

перець гіркий 2 шт.

сіль 100 г

оцет 6% 100 г

цукор 2 склянки

олія 1 склянка

Приготування:

Всі компоненти, крім баклажанів, перекручуємо на м’ясорубці (або подрібнюємо в блендері), виливаємо в каструлю, в якій потім варитимемо, ставимо на плиту і додаємо цукор, сіль, олію. Доводимо до кипіння. Після закипання додаємо оцет, ще раз доводимо до кипіння і додаємо баклажани, нарізані товстими кружальцями, проварюємо на помірному вогні 20 хвилин. Розкладаємо в стерилізовані гарячі банки та закриваємо.

Як та з чим подавати

Цю заготовку можна подавати як холодну закуску або як додаток до основних страв. Баклажани в аджиці ідеально поєднуються зі смаженим м'ясом, особливо зі свининою та куркою. Їх можна подавати з картопляним пюре, рисом або гречкою.

