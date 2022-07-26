Баклажаны в аджике на зиму
Этот рецепт баклажанов на зиму станет вашим любимым
Эти овощи всегда получаются очень вкусными, даже если мариновать баклажаны всего 15-20 минут. Очень вкусными, как говорят в народе — синенькие, получаются и в виде заготовки на зиму. Существует немало рецептов таких закруток, один из популярных у украинских хозяюшек — баклажаны в аджике.
Как приготовить баклажаны в аджике на зиму
Ингредиенты:
- баклажан 3 кг
- помидор 3 кг
- перец болгарский 1 кг
- чеснок 2 головки
- перец горький 2 шт.
- соль 100 г
- уксус 6% 100 г
- сахар 2 стакана
- растительное масло 1 стакан
Приготовление:
- Все компоненты, кроме баклажан, перекручиваем на мясорубке (или измельчаем в блендере), выливаем в кастрюлю, в которой будем потом варить, ставим на плиту и добавляем сахар, соль, масло. Доводим до кипения.
- После закипания добавляем уксус, еще раз доводим до кипения и добавляем баклажаны, нарезанные толстыми кружками, провариваем их на умеренном огне 20 минут.
- Раскладываем в стерилизованные горячие банки и закатываем.
Как и с чем подавать
Эту заготовку можно подавать как холодную закуску или как дополнение к основным блюдам. Баклажаны в аджике идеально сочетаются с жареным мясом, особенно со свининой и курицей. Их можно подавать с картофельным пюре, рисом или гречкой.
