Этот рецепт баклажанов на зиму станет вашим любимым

Эти овощи всегда получаются очень вкусными, даже если мариновать баклажаны всего 15-20 минут. Очень вкусными, как говорят в народе — синенькие, получаются и в виде заготовки на зиму. Существует немало рецептов таких закруток, один из популярных у украинских хозяюшек — баклажаны в аджике.

Как приготовить баклажаны в аджике на зиму

Ингредиенты:

баклажан 3 кг

помидор 3 кг

перец болгарский 1 кг

чеснок 2 головки

перец горький 2 шт.

соль 100 г

уксус 6% 100 г

сахар 2 стакана

растительное масло 1 стакан

Приготовление:

Все компоненты, кроме баклажан, перекручиваем на мясорубке (или измельчаем в блендере), выливаем в кастрюлю, в которой будем потом варить, ставим на плиту и добавляем сахар, соль, масло. Доводим до кипения. После закипания добавляем уксус, еще раз доводим до кипения и добавляем баклажаны, нарезанные толстыми кружками, провариваем их на умеренном огне 20 минут. Раскладываем в стерилизованные горячие банки и закатываем.

Как и с чем подавать

Эту заготовку можно подавать как холодную закуску или как дополнение к основным блюдам. Баклажаны в аджике идеально сочетаются с жареным мясом, особенно со свининой и курицей. Их можно подавать с картофельным пюре, рисом или гречкой.

