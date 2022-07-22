Консервовані баклажани з печерицями

Спробуйте і не пошкодуєте

Різноманітні салати з баклажанів завоювали популярність завдяки своїй насиченості та легкій гостроті. Серед них особливо виділяється варіант з печерицями. Така закуска доречна і на сімейній вечері, і на святковому застіллі. Салат з баклажанів і печериць виходить не лише апетитним, але й дивує гармонійним поєднанням смаків.

Цей рецепт заготовки на зиму не вимагає складних інгредієнтів. Про те, як приготувати на зиму баклажани з печерицями, розповіла український шеф-кухар Оксана Вознюк. Вам сподобається цей варіант приготування, тому що гриби в поєднанні з баклажаном, морквою та цибулею, насправді дуже проста, але водночас смачна їжа.

Як смачно законсервувати баклажани з грибами

Інгредієнти:

Баклажани — 1,5 кг

Печериці — 500 г

Цибуля — 300 г

Морква — 300 г

Часник — 5 зубків

Чилі — 1 шт.

Олія — 200 г

Оцет — 75 г

Цукор — 1 ст.л.

Приправа зіра — 1 ч.л.

Коріандр мелений — 1 ч.л.

Сіль, перець за смаком

Приготування:

Баклажани нарізаємо кубиком та солимо. Відкладаємо, щоб відпочили. Цибулю та печериці теж нарізаємо кубиком, а моркву, як по-корейськи. Спочатку обсмажуємо цибулю, потім додаємо баклажани (можна зі шкіркою), потім гриби та моркву, дрібно нарізаний часник та перець чилі. Солимо, перчимо, додаємо зіру та коріандр, і тушимо до готовності. Викладаємо в банки, стерилізуємо 15 хвилин і закриваємо, перевертаємо банки та накриваємо.

Як і з чим подавати

Салат з баклажанів і печериць подавайте на стіл в окремому посуді. Для прикраси посипте його зеленню.

