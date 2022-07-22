Консервовані баклажани з печерицями
Спробуйте і не пошкодуєте
Різноманітні салати з баклажанів завоювали популярність завдяки своїй насиченості та легкій гостроті. Серед них особливо виділяється варіант з печерицями. Така закуска доречна і на сімейній вечері, і на святковому застіллі. Салат з баклажанів і печериць виходить не лише апетитним, але й дивує гармонійним поєднанням смаків.
Цей рецепт заготовки на зиму не вимагає складних інгредієнтів. Про те, як приготувати на зиму баклажани з печерицями, розповіла український шеф-кухар Оксана Вознюк. Вам сподобається цей варіант приготування, тому що гриби в поєднанні з баклажаном, морквою та цибулею, насправді дуже проста, але водночас смачна їжа.
Як смачно законсервувати баклажани з грибами
Інгредієнти:
- Баклажани — 1,5 кг
- Печериці — 500 г
- Цибуля — 300 г
- Морква — 300 г
- Часник — 5 зубків
- Чилі — 1 шт.
- Олія — 200 г
- Оцет — 75 г
- Цукор — 1 ст.л.
- Приправа зіра — 1 ч.л.
- Коріандр мелений — 1 ч.л.
- Сіль, перець за смаком
Приготування:
- Баклажани нарізаємо кубиком та солимо. Відкладаємо, щоб відпочили.
- Цибулю та печериці теж нарізаємо кубиком, а моркву, як по-корейськи.
- Спочатку обсмажуємо цибулю, потім додаємо баклажани (можна зі шкіркою), потім гриби та моркву, дрібно нарізаний часник та перець чилі.
- Солимо, перчимо, додаємо зіру та коріандр, і тушимо до готовності.
- Викладаємо в банки, стерилізуємо 15 хвилин і закриваємо, перевертаємо банки та накриваємо.
Як і з чим подавати
Салат з баклажанів і печериць подавайте на стіл в окремому посуді. Для прикраси посипте його зеленню.
