Консервовані баклажани з печерицями

Тетяна Кармазіна ,
Консервовані баклажани з грибами на зиму
Консервовані баклажани з грибами на зиму. Фото instagram.com/chef_vozniuk_oks

Спробуйте і не пошкодуєте

Різноманітні салати з баклажанів завоювали популярність завдяки своїй насиченості та легкій гостроті. Серед них особливо виділяється варіант з печерицями. Така закуска доречна і на сімейній вечері, і на святковому застіллі. Салат з баклажанів і печериць виходить не лише апетитним, але й дивує гармонійним поєднанням смаків.

Цей рецепт заготовки на зиму не вимагає складних інгредієнтів. Про те, як приготувати на зиму баклажани з печерицями, розповіла український шеф-кухар Оксана Вознюк. Вам сподобається цей варіант приготування, тому що гриби в поєднанні з баклажаном, морквою та цибулею, насправді дуже проста, але водночас смачна їжа.

Як смачно законсервувати баклажани з грибами

Інгредієнти:

  • Баклажани — 1,5 кг
  • Печериці — 500 г
  • Цибуля — 300 г
  • Морква — 300 г
  • Часник — 5 зубків
  • Чилі — 1 шт.
  • Олія — 200 г
  • Оцет — 75 г
  • Цукор — 1 ст.л.
  • Приправа зіра — 1 ч.л.
  • Коріандр мелений — 1 ч.л.
  • Сіль, перець за смаком

Приготування:

  1. Баклажани нарізаємо кубиком та солимо. Відкладаємо, щоб відпочили.
  2. Цибулю та печериці теж нарізаємо кубиком, а моркву, як по-корейськи.
  3. Спочатку обсмажуємо цибулю, потім додаємо баклажани (можна зі шкіркою), потім гриби та моркву, дрібно нарізаний часник та перець чилі.
  4. Солимо, перчимо, додаємо зіру та коріандр, і тушимо до готовності.
  5. Викладаємо в банки, стерилізуємо 15 хвилин і закриваємо, перевертаємо банки та накриваємо.

Як і з чим подавати

Салат з баклажанів і печериць подавайте на стіл в окремому посуді. Для прикраси посипте його зеленню.

