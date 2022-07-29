Фаршировані баклажани на зиму: надійний рецепт

Консервація овочів — це корисна справа в будь-якій оселі

З баклажанів можна приготувати смачні заготовки на зиму. І йдеться не лише про ікру. Баклажани завжди виходять дуже смачними, навіть якщо їх маринувати лише 15-20 хвилин. А фаршировані баклажани на зиму мають ще більшу пікантність. Така заготовка не тільки прикрасить зимовий стіл, а й допоможе урізноманітнити звичні страви.

Рецептом страви поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі. Така заготівля прикрасить собою святковий стіл і затишну сімейну вечерю.

Як приготувати баклажани на зиму

Інгредієнти:

Баклажани – 10 шт.

Перець – 3 шт.

Морква – 2 шт.

Часник – 3 головки

Петрушка – 1 пучок

Для маринаду:

Вода – 1 літр

Сіль – 2,5 ст.

Цукор – 2,5 ст.

Оцет 9% — 3 ст.

Олія – 5 ст.л.

Запашний перець горошок – 10 шт.

Лавровий лист – 3 шт.

Приготування:

Моркву натерти на тертці. Перець нарізати тонкою соломкою. Часник пропустити через прес. Петрушку порубати. Ретельно змішати всі підготовлені інгредієнти та залишити на 1,5 години. Баклажани відварити в підсоленій воді 5-10 хвилин до м’якості, ретельно віджати під пресом, розрізати вздовж до половини, начинити кожен баклажан начинкою і укласти готові баклажани в банки щільно. Приготувати гарячий маринад. Залити баклажани маринадом, закатати, перевернути, укутати, залишити до повного охолодження. Баклажани будуть готові через 1 місяць.

Як та з чим подавати

Цю закуску можна подавати на окремій тарілці, виклавши цілі баклажани або нарізавши їх скибочками. Вони ідеально доповнюють відварну картоплю, пюре, каші чи м’ясні страви. Завдяки насиченому смаку, ця закуска не вимагає додаткових приправ, але за бажанням її можна прикрасити свіжою зеленню.

