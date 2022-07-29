Фаршированные баклажаны на зиму: надежный рецепт

Консервация овощей — это полезное дело в любом доме

Из баклажанов можно приготовить вкусные заготовки на зиму. И речь идет не только об икре. Баклажаны всегда получаются очень вкусными, даже если их мариновать всего 15-20 минут. А фаршированные обладают еще большей пикантностью. Такие заготовки не только украсят зимний стол, но и помогут разнообразить привычные блюда.

Рецептом блюда поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме. Такая заготовка украсит собой и праздничный стол и уютный семейный ужин.

Как приготовить фаршированные баклажаны на зиму

Ингредиенты:

Баклажаны – 10 шт.

Перец – 3 шт.

Морковь – 2 шт.

Чеснок – 3 головки

Петрушка – 1 пучок

Для маринада:

Вода — 1 литр

Соль – 2,5 ст.л.

Сахар – 2,5 ст.л.

Уксус 9 % – 3 ст.л.

Растительное масло – 5 ст.л.

Душистый перец горошек – 10 шт.

Лавровый лист – 3 шт.

Приготовление:

Морковь натереть на тёрке. Перец нарезать тонкой соломкой. Чеснок пропустить через пресс. Петрушку порубить. Тщательно смешать все подготовленные ингредиенты и оставить на 1,5 часа. Баклажаны отварить в подсоленной воде 5-10 минут до мягкости, тщательно отжать под прессом, разрезать вдоль до половины, начинить каждый баклажан начинкой и уложить готовые баклажаны в банки плотно. Приготовить горячий маринад. Залить маринадом баклажаны, закатать, перевернуть, укутать, оставить до полного остывания. Баклажаны будут готовы через 1 месяц.

Как и с чем подавать

Эту закуску можно подавать на отдельной тарелке, выложив целые баклажаны или нарезав их ломтиками. Они идеально дополняют отварной картофель, пюре, каши или мясные блюда. Благодаря насыщенному вкусу, эта закуска не требует дополнительных приправ, но при желании ее можно украсить свежей зеленью.

