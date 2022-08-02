Як швидко та смачно замаринувати баклажани: хитрий рецепт для зайнятих господинь

Закуска з маринованих баклажанів, які готуються просто та швидко

Існує чимало рецептів салатів з баклажанів на зиму, але також є і рецепти маринованих синеньких, які можна з’їсти вже через пів години. Та й на приготування таких баклажанів не доведеться витрачати багато часу та сил. Потрібно всього лише проварити овочі й залити їх маринадом. Поки ви готуватимете основну страву, баклажани вже замаринуються.

Таким швидким рецептом поділились у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі. Страва вийде неймовірно смачною.

Як швидко замаринувати баклажани

Інгредієнти:

баклажани невеликі — 5 шт.

перець болгарський — 3 шт.

цибуля середнього розміру — 3 шт.

оцет — 125 мл 6% (якщо багато, регулюйте на свій смак)

олія — 60 мл

вода для приготування розсолу — 500 мл

часник — 8 зубчиків

сіль — 1 ст. л. з гіркою

зелень петрушки — 1 великий пучок

Приготування:

Баклажани помити, зрізати листя і проварити протягом 5 хвилин. Остудити та нарізати кільцями завтовшки близько 1,5 сантиметрів. Зелень дрібно порубати. Цибулю нарізати кільцями. Часник пропустити через прес. Перець розрізати навпіл, видалити насіння та нарізати півкільцями. Приготувати маринад. Для цього з’єднати в одному посуді воду, олію, оцет і сіль. Поставити на вогонь та довести до кипіння. На дно каструлі або ємності, в якій маринуватимуться синенькі, укласти болгарський перець, потім цибулю кільцями, баклажани. Змастити часником і присипати зеленню. Залити ємність розсолом та прибрати в холодильник на 15-20 хвилин.

Як і з чим подавати

Мариновані баклажани подають як холодну закуску на окремій тарілці. Вони практично до всіх гарнірів, м'яса та риби. За бажанням баклажани можна посипати зеленню.

