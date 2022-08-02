Укр

Как быстро и вкусно замариновать баклажаны: хитрый рецепт для занятых хозяек

Маринованные баклажаны - быстрый рецепт Новость обновлена 26 августа 2025, 11:58
Маринованные баклажаны - быстрый рецепт. Фото buljon.ru

Закуска из маринованных баклажанов, которые готовятся просто и быстро

Существует немало рецептов салатов из баклажанов на зиму, но также есть и рецепты маринованных синеньких, которые можно скушать уже через полчаса. Да и на приготовление таких баклажанов не придется тратить много времени и сил. Нужно всего лишь проварить овощи и залить их маринадом. Пока вы будете готовить основное блюдо, баклажаны уже замаринуются.

Таким быстрым рецептом поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме. Блюдо получится невероятно вкусным.

Как быстро замариновать баклажаны

Ингредиенты:

  • баклажаны небольшие — 5 шт.
  • перец болгарский — 3 шт.
  • лук среднего размера — 3 шт.
  • уксус — 125 мл 6% (если много, регулируйте на свой вкус)
  • растительное масло — 60 мл
  • вода для приготовления рассола — 500 мл
  • чеснок — 8 зубчиков
  • соль — 1 ст. л. с горкой
  • зелень петрушки — 1 большой пучок

Приготовление:

  1. Баклажаны помыть, срезать листики и проварить в течение 5 минут.
  2. Остудить и нарезать кольцами толщиной около 1,5 сантиметров.
  3. Зелень мелко нарубить. Лук нарезать кольцами. Чеснок пропустить через пресс. Перец разрезать пополам, удалить семена и нарезать полукольцами.
  4. Приготовить маринад. Для этого соединить в одной посуде воду, растительное масло, уксус и соль. Поставить на огонь и довести до кипения.
  5. На дно кастрюли или емкости, в которой будут мариноваться синенькие, уложить болгарский перец, затем лук кольцами, баклажаны.
  6. Смазать чесноком и присыпать зеленью.
  7. Залить емкость рассолом и убрать в холодильник на 15-20 минут.

Как и с чем подавать

Маринованные баклажаны подают как холодную закуску на отдельной тарелке. Они подходят практическим ко всем гарнирам, мясу и рыбе. По желанию баклажаны можно посыпать зеленью.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт пикантных баклажанов по-корейски — понравятся всем.

