Как быстро и вкусно замариновать баклажаны: хитрый рецепт для занятых хозяек
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 38272
Закуска из маринованных баклажанов, которые готовятся просто и быстро
Существует немало рецептов салатов из баклажанов на зиму, но также есть и рецепты маринованных синеньких, которые можно скушать уже через полчаса. Да и на приготовление таких баклажанов не придется тратить много времени и сил. Нужно всего лишь проварить овощи и залить их маринадом. Пока вы будете готовить основное блюдо, баклажаны уже замаринуются.
Таким быстрым рецептом поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме. Блюдо получится невероятно вкусным.
Как быстро замариновать баклажаны
Ингредиенты:
- баклажаны небольшие — 5 шт.
- перец болгарский — 3 шт.
- лук среднего размера — 3 шт.
- уксус — 125 мл 6% (если много, регулируйте на свой вкус)
- растительное масло — 60 мл
- вода для приготовления рассола — 500 мл
- чеснок — 8 зубчиков
- соль — 1 ст. л. с горкой
- зелень петрушки — 1 большой пучок
Приготовление:
- Баклажаны помыть, срезать листики и проварить в течение 5 минут.
- Остудить и нарезать кольцами толщиной около 1,5 сантиметров.
- Зелень мелко нарубить. Лук нарезать кольцами. Чеснок пропустить через пресс. Перец разрезать пополам, удалить семена и нарезать полукольцами.
- Приготовить маринад. Для этого соединить в одной посуде воду, растительное масло, уксус и соль. Поставить на огонь и довести до кипения.
- На дно кастрюли или емкости, в которой будут мариноваться синенькие, уложить болгарский перец, затем лук кольцами, баклажаны.
- Смазать чесноком и присыпать зеленью.
- Залить емкость рассолом и убрать в холодильник на 15-20 минут.
Как и с чем подавать
Маринованные баклажаны подают как холодную закуску на отдельной тарелке. Они подходят практическим ко всем гарнирам, мясу и рыбе. По желанию баклажаны можно посыпать зеленью.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт пикантных баклажанов по-корейски — понравятся всем.