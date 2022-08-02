Как быстро и вкусно замариновать баклажаны: хитрый рецепт для занятых хозяек

Закуска из маринованных баклажанов, которые готовятся просто и быстро

Существует немало рецептов салатов из баклажанов на зиму, но также есть и рецепты маринованных синеньких, которые можно скушать уже через полчаса. Да и на приготовление таких баклажанов не придется тратить много времени и сил. Нужно всего лишь проварить овощи и залить их маринадом. Пока вы будете готовить основное блюдо, баклажаны уже замаринуются.

Таким быстрым рецептом поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме. Блюдо получится невероятно вкусным.

Как быстро замариновать баклажаны

Ингредиенты:

баклажаны небольшие — 5 шт.

перец болгарский — 3 шт.

лук среднего размера — 3 шт.

уксус — 125 мл 6% (если много, регулируйте на свой вкус)

растительное масло — 60 мл

вода для приготовления рассола — 500 мл

чеснок — 8 зубчиков

соль — 1 ст. л. с горкой

зелень петрушки — 1 большой пучок

Приготовление:

Баклажаны помыть, срезать листики и проварить в течение 5 минут. Остудить и нарезать кольцами толщиной около 1,5 сантиметров. Зелень мелко нарубить. Лук нарезать кольцами. Чеснок пропустить через пресс. Перец разрезать пополам, удалить семена и нарезать полукольцами. Приготовить маринад. Для этого соединить в одной посуде воду, растительное масло, уксус и соль. Поставить на огонь и довести до кипения. На дно кастрюли или емкости, в которой будут мариноваться синенькие, уложить болгарский перец, затем лук кольцами, баклажаны. Смазать чесноком и присыпать зеленью. Залить емкость рассолом и убрать в холодильник на 15-20 минут.

Как и с чем подавать

Маринованные баклажаны подают как холодную закуску на отдельной тарелке. Они подходят практическим ко всем гарнирам, мясу и рыбе. По желанию баклажаны можно посыпать зеленью.

