Аджика з помідорів та перцю без оцту на зиму

Домашня аджика завжди набагато смачніша за магазинну.

Аджика — це також один з найпопулярніших соусів, які багато домогосподарок закочують на зиму, особливо ті, хто більше любить гостру їжу. Існує безліч варіацій рецепту цієї гострої заготівлі. Ми вже розповідали, як заготовити на зиму аджику, яку не потрібно варити, а тепер хочемо поділитися рецептом соусу, який готується без оцту.

Домашня аджика без оцту: рецепт

Інгредієнти:

5 кілограмів помідорів;

1 кілограм солодкого перцю;

16 штук гострого перцю;

0,5 кілограма часнику;

0,5 склянки олії;

1 столова ложка із гіркою солі.

Спосіб приготування:

Очистьте солодкий перець від насіння, а у гіркого достатньо лише відрізати хвостики. У помідорів видаліть плодоніжку. Овочі подрібніть за допомогою м’ясорубки. Також у м’ясорубці перемеліть і часник, проте поки не додавайте його до інших овочів. Перець та помідори варіть протягом 15-20 хвилин. Після того як овочева суміш закипить, влийте олію і всипте сіль. Часник потрібно додати за 2-3 хвилини до кінця варіння. Гарячу масу з овочів розлийте по заздалегідь простерилізованих банках і закатайте. Переверніть банки з аджикою і накрийте ковдрою на два дні, після чого їх можна відправляти на зберігання.

З чим подавати

Домашню аджику можна подавати майже до всього. Вона чудово поєднується з м'ясними стравами, особливо з шашликом, котлетами чи смаженою куркою. Також її можна додавати в супи, наприклад, у харчо або борщ, щоб надати їм пікантності.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованих кабачків на зиму, за яким кабачки виходять ароматними та з хрусткою скоринкою.