Аджика из помидоров и перца без уксуса на зиму

Домашняя аджика всегда намного вкуснее магазинной.

Аджика — это также один из самых популярных соусов, которые многие домохозяйки закатывают на зиму, особенно те, кто больше любит острую пищу. Существует множество вариаций рецепта этой острой заготовки. Мы уже рассказывали, как заготовить на зиму аджику, которую не нужно варить, а теперь хотим поделиться рецептом соуса, который готовится без уксуса.

Домашняя аджика без уксуса: рецепт

Ингредиенты:

5 килограммов помидоров;

1 килограмм сладкого перца;

16 штук острого перца;

0,5 килограмма чеснока;

0,5 стакана растительного масла;

1 столовая ложка с горкой соли.

Способ приготовления:

Очистите сладкий перец от семян, а у горького достаточно лишь отрезать хвостики. У помидоров удалите плодоножку. Овощи измельчите с помощью мясорубки. Также в мясорубке перемелите и чеснок, однако пока не добавляйте его к остальным овощам. Перец и помидоры варите в течение 15-20 минут. После того как овощная смесь закипит, влейте растительное масло и всыпьте соль. Чеснок нужно добавить за 2-3 минуты до конца варки. Горячую массу из овощей разлейте по заранее простерилизованным банкам и закатайте. Переверните банки с аджикой и укройте одеялом на два дня, после чего их можно отправлять на хранение.

С чем подавать

Домашнюю аджику можно подавать почти ко всему. Она прекрасно сочетается с мясными блюдами, особенно с шашлыком, котлетами или жареной курицей. Также ее можно добавлять в супы, например, в харчо или борщ, чтобы придать им пикантности.

