Будет согревать зимними вечерами: если остались яблоки — приготовьте ванильную настойку

Вкусный ароматный напиток

Кроме глинтвейна осенью достаточно популярными напитками для взрослых есть разнообразные настойки. На их основе готовят коктейли или иногда употребляют просто так.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом ванильной настойки, основным ингредиентом которой являются яблоки. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "my_happyfood".

Как приготовить яблочно-ванильную настойку

Ингредиенты:

яблоки – 1 кг;

ванильный сахар – 1 ч. л.;

коричневый сахар – 100 г;

спирт – 250 мл;

вода – 350 мл;

Способ приготовления: