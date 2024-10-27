Будет согревать зимними вечерами: если остались яблоки — приготовьте ванильную настойку
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Вкусный ароматный напиток
Кроме глинтвейна осенью достаточно популярными напитками для взрослых есть разнообразные настойки. На их основе готовят коктейли или иногда употребляют просто так.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом ванильной настойки, основным ингредиентом которой являются яблоки. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "my_happyfood".
Как приготовить яблочно-ванильную настойку
Ингредиенты:
- яблоки – 1 кг;
- ванильный сахар – 1 ч. л.;
- коричневый сахар – 100 г;
- спирт – 250 мл;
- вода – 350 мл;
Способ приготовления:
- Яблоки почистить и порезать маленьким кубиком, присыпать ванильным сахаром и сложить в банку.
- Добавить спирт, разбавленный водой в пропорции 1:1.
- Банку оставить в темном месте на две недели. Периодически доставать и осторожно перемешивать яблоки.
- Профильтровать настойку через несколько слоев марли и отжать яблоки.
- Приготовить сироп, смешав 100 мл воды с сахаром и проварить 5 минут.
- Смешать сироп с алкогольным основанием и еще раз отфильтровать.
- Разлить настойку в бутылки и оставить в темном месте на несколько дней.
- Подавать охлажденным.