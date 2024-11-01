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Мясо будет просто таять во рту: как приготовить равную говядину (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Это мясо можно использовать в самых разных рецептах
Это мясо можно использовать в самых разных рецептах. Фото скриншот Instagram

Говядина получается мягкой и легко разделяется на волокна

Рваная говядина — идеальный выбор для тех, кто хочет добиться нежного и сочного результата, не рискуя получить жесткий кусок мяса. Многие сталкиваются с трудностями в приготовлении говядины. Иногда даже при длительной готовке она остается плотной и суховатой.

Рецепт, которым поделилась в Instagram блогер @evgeniakarpa, полностью решает такую проблему. Долгое томление при низкой температуре позволяет использовать практически любой кусок говядины. Единственный недостаток — готовить придется долго. Но результат полностью оправдает затраченное время.

Как готовить рваную говядину

Ингредиент:

  • Говядина — 1 кг;
  • Лук — 1 шт.;
  • Чеснок — 1 шт.;
  • Сельдерей, морковь, порей (если есть)
  • Розмарин или тимьян
  • Чили (если любите)
  • Душистый перец, лавровые листья
  • Томатная паста — 100г или 400мл перетертых томатов;
  • Вода или бульон (чтобы разбавить пасту и томаты);
  • Красное вино — 100г;
  • Соль, перец.

Способ приготовления:

  1. Говядину выкладываем в форму целым куском. Добавляем овощи и специи.
  2. Делаем заливку. Смешиваем томатную пасту с водой или бульоном. Если у вас томатная паста, то жидкости необходимо больше, чем если перетертые томаты. Соли нужно столько, чтобы эта жидкость была в меру соленая.
  3. Добавляем вино. Его можно заменить 3-4 ст.л. бальзамического уксуса.
  4. Выливаем заливку в форму. Она должна полностью покрыть мясо.
  5. Заворачиваем мясо фольгой в несколько слоев. Это важно.
  6. Отправляем мясо в духовку на 6-7 часов при температуре 150 градусов.

Мясо по этому рецепту рассыпается на волокна практически самостоятельно. Его можно добавлять в сэндвичи, салаты, спагетти, картофелем и другими гарнирами.

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#Рецепты #Говядина #Готовим дома