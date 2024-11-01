Мясо будет просто таять во рту: как приготовить равную говядину (видео)
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Говядина получается мягкой и легко разделяется на волокна
Рваная говядина — идеальный выбор для тех, кто хочет добиться нежного и сочного результата, не рискуя получить жесткий кусок мяса. Многие сталкиваются с трудностями в приготовлении говядины. Иногда даже при длительной готовке она остается плотной и суховатой.
Рецепт, которым поделилась в Instagram блогер @evgeniakarpa, полностью решает такую проблему. Долгое томление при низкой температуре позволяет использовать практически любой кусок говядины. Единственный недостаток — готовить придется долго. Но результат полностью оправдает затраченное время.
Как готовить рваную говядину
Ингредиент:
- Говядина — 1 кг;
- Лук — 1 шт.;
- Чеснок — 1 шт.;
- Сельдерей, морковь, порей (если есть)
- Розмарин или тимьян
- Чили (если любите)
- Душистый перец, лавровые листья
- Томатная паста — 100г или 400мл перетертых томатов;
- Вода или бульон (чтобы разбавить пасту и томаты);
- Красное вино — 100г;
- Соль, перец.
Способ приготовления:
- Говядину выкладываем в форму целым куском. Добавляем овощи и специи.
- Делаем заливку. Смешиваем томатную пасту с водой или бульоном. Если у вас томатная паста, то жидкости необходимо больше, чем если перетертые томаты. Соли нужно столько, чтобы эта жидкость была в меру соленая.
- Добавляем вино. Его можно заменить 3-4 ст.л. бальзамического уксуса.
- Выливаем заливку в форму. Она должна полностью покрыть мясо.
- Заворачиваем мясо фольгой в несколько слоев. Это важно.
- Отправляем мясо в духовку на 6-7 часов при температуре 150 градусов.
Мясо по этому рецепту рассыпается на волокна практически самостоятельно. Его можно добавлять в сэндвичи, салаты, спагетти, картофелем и другими гарнирами.
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