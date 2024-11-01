Мясо будет просто таять во рту: как приготовить равную говядину (видео)

Говядина получается мягкой и легко разделяется на волокна

Рваная говядина — идеальный выбор для тех, кто хочет добиться нежного и сочного результата, не рискуя получить жесткий кусок мяса. Многие сталкиваются с трудностями в приготовлении говядины. Иногда даже при длительной готовке она остается плотной и суховатой.

Рецепт, которым поделилась в Instagram блогер @evgeniakarpa, полностью решает такую проблему. Долгое томление при низкой температуре позволяет использовать практически любой кусок говядины. Единственный недостаток — готовить придется долго. Но результат полностью оправдает затраченное время.

Как готовить рваную говядину

Ингредиент:

Говядина — 1 кг;

Лук — 1 шт.;

Чеснок — 1 шт.;

Сельдерей, морковь, порей (если есть)

Розмарин или тимьян

Чили (если любите)

Душистый перец, лавровые листья

Томатная паста — 100г или 400мл перетертых томатов;

Вода или бульон (чтобы разбавить пасту и томаты);

Красное вино — 100г;

Соль, перец.

Способ приготовления:

Говядину выкладываем в форму целым куском. Добавляем овощи и специи. Делаем заливку. Смешиваем томатную пасту с водой или бульоном. Если у вас томатная паста, то жидкости необходимо больше, чем если перетертые томаты. Соли нужно столько, чтобы эта жидкость была в меру соленая. Добавляем вино. Его можно заменить 3-4 ст.л. бальзамического уксуса. Выливаем заливку в форму. Она должна полностью покрыть мясо. Заворачиваем мясо фольгой в несколько слоев. Это важно. Отправляем мясо в духовку на 6-7 часов при температуре 150 градусов.

Мясо по этому рецепту рассыпается на волокна практически самостоятельно. Его можно добавлять в сэндвичи, салаты, спагетти, картофелем и другими гарнирами.

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