М’ясо просто танутиме в роті: як приготувати рвану яловичину (відео)

Яловичина виходить м’якою і легко поділяється на волокна

Рвана яловичина — ідеальний вибір для тих, хто хоче досягти ніжного та соковитого результату, не ризикуючи отримати жорсткий шматок м’яса. Багато хто постає перед труднощами у приготуванні яловичини. Іноді навіть при тривалому приготуванні вона залишається щільною і сухуватою.

Рецепт, яким поділилася в Instagram блогерка @evgeniakarpa, повністю усуває таку проблему. Довга томління при низькій температурі дозволяє використовувати практично будь-який шматок яловичини. Єдиний недолік – готувати доведеться довго. Але результат повністю виправдає витрачений час.

Як готувати рвану яловичину

Інгредієнт:

Яловичина — 1 кг;

Цибуля — 1 шт.;

Часник — 1 шт.;

Селера, морква, порей (якщо є);

Розмарин чи чебрець;

Чилі (якщо любите);

Запашний перець, лаврове листя;

Томатна паста — 100г або 400мл перетертих томатів;

Вода або бульйон (щоб розбавити пасту та томати);

Червоне вино – 100мл;

Сіль, перець.

Спосіб приготування:

Яловичину викладаємо у форму цілим шматком. Додаємо овочі та спеції. Робимо заливання. Змішуємо томатну пасту із водою або бульйоном. Якщо у вас томатна паста, то рідини потрібно більше, ніж якщо перетерті томати. Солі потрібно стільки, щоб ця рідина була в міру солона. Додаємо вино. Його можна замінити 3-4 ст. бальзамічного оцту. Виливаємо заливку у форму. Вона має повністю покрити м’ясо. Загортаємо м’ясо фольгою у кілька шарів. Це важливо. Відправляємо м’ясо в духовку на 6-7 годин за температури 150 градусів.

М’ясо за цим рецептом розсипається на волокна практично самостійно. Його можна додавати в сендвічі, салати, зі спагеті, картоплею та іншими гарнірами.

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