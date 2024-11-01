М’ясо просто танутиме в роті: як приготувати рвану яловичину (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Яловичина виходить м’якою і легко поділяється на волокна
Рвана яловичина — ідеальний вибір для тих, хто хоче досягти ніжного та соковитого результату, не ризикуючи отримати жорсткий шматок м’яса. Багато хто постає перед труднощами у приготуванні яловичини. Іноді навіть при тривалому приготуванні вона залишається щільною і сухуватою.
Рецепт, яким поділилася в Instagram блогерка @evgeniakarpa, повністю усуває таку проблему. Довга томління при низькій температурі дозволяє використовувати практично будь-який шматок яловичини. Єдиний недолік – готувати доведеться довго. Але результат повністю виправдає витрачений час.
Як готувати рвану яловичину
Інгредієнт:
- Яловичина — 1 кг;
- Цибуля — 1 шт.;
- Часник — 1 шт.;
- Селера, морква, порей (якщо є);
- Розмарин чи чебрець;
- Чилі (якщо любите);
- Запашний перець, лаврове листя;
- Томатна паста — 100г або 400мл перетертих томатів;
- Вода або бульйон (щоб розбавити пасту та томати);
- Червоне вино – 100мл;
- Сіль, перець.
Спосіб приготування:
- Яловичину викладаємо у форму цілим шматком. Додаємо овочі та спеції.
- Робимо заливання. Змішуємо томатну пасту із водою або бульйоном. Якщо у вас томатна паста, то рідини потрібно більше, ніж якщо перетерті томати. Солі потрібно стільки, щоб ця рідина була в міру солона.
- Додаємо вино. Його можна замінити 3-4 ст. бальзамічного оцту.
- Виливаємо заливку у форму. Вона має повністю покрити м’ясо.
- Загортаємо м’ясо фольгою у кілька шарів. Це важливо.
- Відправляємо м’ясо в духовку на 6-7 годин за температури 150 градусів.
М’ясо за цим рецептом розсипається на волокна практично самостійно. Його можна додавати в сендвічі, салати, зі спагеті, картоплею та іншими гарнірами.
Раніше ми розповідали, як приготувати ліниві голубці. Замість капустяних листів у рецепті використовується лаваш.