Фантастическое сочетание: этот салат с праздничного стола сметут первым (видео)

Этот салат нравится всем

Салаты с курицей – это вкусно, сытно, можно как просто перекусить, так и на праздничный стол поставить. Мы делились рецептом вкусного салата с сухариками. Теперь рассказываем, как приготовить закуску с оригинальным сочетанием – курицы с ананасом.

Рецептом на своем ютуб-канале поделился повар и ресторатор Евгений Клопотенко. Это сочетание ингредиентов создает удачный баланс вкусов: хрустящая золотистая курочка, кисло-сладкий ананас и нежная сливочная заправка.

Ингредиенты:

Куриная грудка — 2 шт

Панировочные сухари — 50 г

Яйца — 2 шт

Мука — 50 г

Консервированный ананас кольцами

Томаты черри — 150 г

Сметана — 150 г

Сливочное масло – 50 г

Лук синий — 1 шт

Укроп — по вкусу

Соль и перец — по вкусу

Способ приготовления:

Комки нарежьте на полоски. Посолите и поперчите по вкусу. Подготовьте три тарелки – в одну насыпьте муки, в другой взбейте подсоленные яйца, а в третью пересыпьте панировочные сухари. В таком же порядке обваляйте в подготовленном панировании полоски – муку, яйца, сухари. Разогрейте масло на сковороде. Запанированные кусочки курицы обжарьте по бокам до золотистой корочки. Выложите на бумажные салфетки. Кусочки ананаса обжарьте с обеих сторон на гриль-пательные. Томаты черри разрежьте пополам, а лук нарежьте тонкими полукольцами. Для соуса сметану заправьте измельченным укропом. Кусочки мяса выложите на тарелку, добавьте ананас, помидоры и лук. Полейте все сметанной заправкой – и можно подавать.

Этот салат подается теплым. Он вкусный и ароматный. Также мы делились рецептом вкусного паштета из курицы.