Укр

Фантастическое сочетание: этот салат с праздничного стола сметут первым (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Курица и ананас – прекрасное сочетание
Курица и ананас – прекрасное сочетание. Фото Скриншот из видео

Этот салат нравится всем

Салаты с курицей – это вкусно, сытно, можно как просто перекусить, так и на праздничный стол поставить. Мы делились рецептом вкусного салата с сухариками. Теперь рассказываем, как приготовить закуску с оригинальным сочетанием – курицы с ананасом.

Рецептом на своем ютуб-канале поделился повар и ресторатор Евгений Клопотенко. Это сочетание ингредиентов создает удачный баланс вкусов: хрустящая золотистая курочка, кисло-сладкий ананас и нежная сливочная заправка.

Ингредиенты:

  • Куриная грудка — 2 шт
  • Панировочные сухари — 50 г
  • Яйца — 2 шт
  • Мука — 50 г
  • Консервированный ананас кольцами
  • Томаты черри — 150 г
  • Сметана — 150 г
  • Сливочное масло – 50 г
  • Лук синий — 1 шт
  • Укроп — по вкусу
  • Соль и перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Комки нарежьте на полоски. Посолите и поперчите по вкусу.
  2. Подготовьте три тарелки – в одну насыпьте муки, в другой взбейте подсоленные яйца, а в третью пересыпьте панировочные сухари. В таком же порядке обваляйте в подготовленном панировании полоски – муку, яйца, сухари.
  3. Разогрейте масло на сковороде. Запанированные кусочки курицы обжарьте по бокам до золотистой корочки. Выложите на бумажные салфетки.
  4. Кусочки ананаса обжарьте с обеих сторон на гриль-пательные. Томаты черри разрежьте пополам, а лук нарежьте тонкими полукольцами.
  5. Для соуса сметану заправьте измельченным укропом. Кусочки мяса выложите на тарелку, добавьте ананас, помидоры и лук. Полейте все сметанной заправкой – и можно подавать.

Этот салат подается теплым. Он вкусный и ароматный. Также мы делились рецептом вкусного паштета из курицы.

Теги:
#Рецепт #Салат #Закуска #Ананас #Евгений Клопотенко