Фантастическое сочетание: этот салат с праздничного стола сметут первым (видео)
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Этот салат нравится всем
Салаты с курицей – это вкусно, сытно, можно как просто перекусить, так и на праздничный стол поставить. Мы делились рецептом вкусного салата с сухариками. Теперь рассказываем, как приготовить закуску с оригинальным сочетанием – курицы с ананасом.
Рецептом на своем ютуб-канале поделился повар и ресторатор Евгений Клопотенко. Это сочетание ингредиентов создает удачный баланс вкусов: хрустящая золотистая курочка, кисло-сладкий ананас и нежная сливочная заправка.
Ингредиенты:
- Куриная грудка — 2 шт
- Панировочные сухари — 50 г
- Яйца — 2 шт
- Мука — 50 г
- Консервированный ананас кольцами
- Томаты черри — 150 г
- Сметана — 150 г
- Сливочное масло – 50 г
- Лук синий — 1 шт
- Укроп — по вкусу
- Соль и перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Комки нарежьте на полоски. Посолите и поперчите по вкусу.
- Подготовьте три тарелки – в одну насыпьте муки, в другой взбейте подсоленные яйца, а в третью пересыпьте панировочные сухари. В таком же порядке обваляйте в подготовленном панировании полоски – муку, яйца, сухари.
- Разогрейте масло на сковороде. Запанированные кусочки курицы обжарьте по бокам до золотистой корочки. Выложите на бумажные салфетки.
- Кусочки ананаса обжарьте с обеих сторон на гриль-пательные. Томаты черри разрежьте пополам, а лук нарежьте тонкими полукольцами.
- Для соуса сметану заправьте измельченным укропом. Кусочки мяса выложите на тарелку, добавьте ананас, помидоры и лук. Полейте все сметанной заправкой – и можно подавать.
Этот салат подается теплым. Он вкусный и ароматный. Также мы делились рецептом вкусного паштета из курицы.