Самая нежная осенняя выпечка: роскошный рецепт к чаю (видео)

Синабоны совсем несложно приготовить

Домашняя выпечка может быть очень проста, как пирожки на сковороде, а может занимать некоторое количество усилий. Однако эти усилия оправданы, ведь можно получить действительно роскошный десерт. Просто как в следующем рецепте.

Обязательно приготовьте такие синабоны, пока длится сезон тыквы. Они получаются очень рыхлыми, ароматными и вкусными. Рецептом в своем инстаграмме поделилась кулинарная блоггер Валерия Велигура.

Ингредиенты:

290 г муки

55 г сахара

щепотка соли

7 г сухих дрожжей

125 мл молока

55 г сливочного масла

55 г тыквенного пюре ⠀

Для начинки:

110 г тыквенного пюре

115 г сливочного масла

175 г коричневого сахара + щепотка соли

1 ст.л. корицы

1 ст.л. смеси – мускатный орех, имбирь, гвоздика.

Для крема:

100 г крем-сыра

90 г сахарной пудры

30 г сливочного масла

40 г тыквенного пюре

1 ч.л. ванильного экстракта + щепотка соли⠀ ⠀

Способ приготовления:

Сочетаем просеянную муку, сахар, соль и дрожжи. Отдельно совмещаем молоко, масло и пюре и нагреваем до теплого. Сочетаем сухие и влажные ингредиенты. Замешиваем мягкое тесто, которое не должно липнуть в руки. Убираем в теплое место на 30 минут. Для начинки совмещаем тыквенное пюре, мягкое масло, сахар, соль и специи. Половину начинки кладем в форму для выпечки. Тесто раскатываем в прямоугольник и смазываем второй половиной начинки. Свертываем рулет и нарезаем на отдельные булочки. Частицы рулета перекладываем в форму и отправляем в теплое место еще на 20-30 мин. Выпекаем в разогретой до 175 градусов по Цельсию духовке 25-30 минут. ⠀ Для крема крем-сыр, пудру, мягкое масло, пюре и ванильный экстракт взбиваем до загущения. Вынимаем булочки из духовки, ждем 10 минут и смазываем кремом.

Выпечка получается очень нежная и ароматная. Также мы делились рецептом аппетитных панкейков.