Самая нежная осенняя выпечка: роскошный рецепт к чаю (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Синабоны совсем несложно приготовить
Домашняя выпечка может быть очень проста, как пирожки на сковороде, а может занимать некоторое количество усилий. Однако эти усилия оправданы, ведь можно получить действительно роскошный десерт. Просто как в следующем рецепте.
Обязательно приготовьте такие синабоны, пока длится сезон тыквы. Они получаются очень рыхлыми, ароматными и вкусными. Рецептом в своем инстаграмме поделилась кулинарная блоггер Валерия Велигура.
Ингредиенты:
- 290 г муки
- 55 г сахара
- щепотка соли
- 7 г сухих дрожжей
- 125 мл молока
- 55 г сливочного масла
- 55 г тыквенного пюре ⠀
Для начинки:
- 110 г тыквенного пюре
- 115 г сливочного масла
- 175 г коричневого сахара + щепотка соли
- 1 ст.л. корицы
- 1 ст.л. смеси – мускатный орех, имбирь, гвоздика.
Для крема:
- 100 г крем-сыра
- 90 г сахарной пудры
- 30 г сливочного масла
- 40 г тыквенного пюре
- 1 ч.л. ванильного экстракта + щепотка соли⠀ ⠀
Способ приготовления:
- Сочетаем просеянную муку, сахар, соль и дрожжи. Отдельно совмещаем молоко, масло и пюре и нагреваем до теплого.
- Сочетаем сухие и влажные ингредиенты. Замешиваем мягкое тесто, которое не должно липнуть в руки. Убираем в теплое место на 30 минут.
- Для начинки совмещаем тыквенное пюре, мягкое масло, сахар, соль и специи. Половину начинки кладем в форму для выпечки.
- Тесто раскатываем в прямоугольник и смазываем второй половиной начинки. Свертываем рулет и нарезаем на отдельные булочки.
- Частицы рулета перекладываем в форму и отправляем в теплое место еще на 20-30 мин. Выпекаем в разогретой до 175 градусов по Цельсию духовке 25-30 минут. ⠀
- Для крема крем-сыр, пудру, мягкое масло, пюре и ванильный экстракт взбиваем до загущения. Вынимаем булочки из духовки, ждем 10 минут и смазываем кремом.
Выпечка получается очень нежная и ароматная. Также мы делились рецептом аппетитных панкейков.