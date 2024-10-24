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Самая нежная осенняя выпечка: роскошный рецепт к чаю (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Аппетитные домашние булочки
Аппетитные домашние булочки. Фото Колаж Телеграфу

Синабоны совсем несложно приготовить

Домашняя выпечка может быть очень проста, как пирожки на сковороде, а может занимать некоторое количество усилий. Однако эти усилия оправданы, ведь можно получить действительно роскошный десерт. Просто как в следующем рецепте.

Обязательно приготовьте такие синабоны, пока длится сезон тыквы. Они получаются очень рыхлыми, ароматными и вкусными. Рецептом в своем инстаграмме поделилась кулинарная блоггер Валерия Велигура.

Ингредиенты:

  • 290 г муки
  • 55 г сахара
  • щепотка соли
  • 7 г сухих дрожжей
  • 125 мл молока
  • 55 г сливочного масла
  • 55 г тыквенного пюре ⠀

Для начинки:

  • 110 г тыквенного пюре
  • 115 г сливочного масла
  • 175 г коричневого сахара + щепотка соли
  • 1 ст.л. корицы
  • 1 ст.л. смеси – мускатный орех, имбирь, гвоздика.

Для крема:

  • 100 г крем-сыра
  • 90 г сахарной пудры
  • 30 г сливочного масла
  • 40 г тыквенного пюре
  • 1 ч.л. ванильного экстракта + щепотка соли⠀ ⠀

Способ приготовления:

  1. Сочетаем просеянную муку, сахар, соль и дрожжи. Отдельно совмещаем молоко, масло и пюре и нагреваем до теплого.
  2. Сочетаем сухие и влажные ингредиенты. Замешиваем мягкое тесто, которое не должно липнуть в руки. Убираем в теплое место на 30 минут.
  3. Для начинки совмещаем тыквенное пюре, мягкое масло, сахар, соль и специи. Половину начинки кладем в форму для выпечки.
  4. Тесто раскатываем в прямоугольник и смазываем второй половиной начинки. Свертываем рулет и нарезаем на отдельные булочки.
  5. Частицы рулета перекладываем в форму и отправляем в теплое место еще на 20-30 мин. Выпекаем в разогретой до 175 градусов по Цельсию духовке 25-30 минут. ⠀
  6. Для крема крем-сыр, пудру, мягкое масло, пюре и ванильный экстракт взбиваем до загущения. Вынимаем булочки из духовки, ждем 10 минут и смазываем кремом.

Выпечка получается очень нежная и ароматная. Также мы делились рецептом аппетитных панкейков.

Теги:
#Рецепт #Корица #Тыква #Выпечка #сінабон