Нежнейший штолен готовится так: выпечка, которую готовят сейчас, а едят на Рождество (видео)

Рецепт домашнего штолена

Рождество в разных странах празднуют по-разному. В кондитерских Италии продают нежное ореховое печенье Baci di Dama. Из Германии же пришла традиция выпекать штолены.

Эта праздничная выпечка особенная — штолены выпекают за две недели до Рождества и определенным образом настаивают так, чтобы к празднику они были на пике своего вкуса и аромата. Как приготовить штолен дома, рассказали на кулинарном ютуб-канале "Смаколик.юа".

Ингредиенты:

100 г изюма

150 г сушеной вишни

100 г цукатов

100 г миндаля

цедра 1 апельсина

100 мл рома (или коньяка)

Для теста:

150 мл молока

100 г сахара

40 г дрожжей

2 желтка

1 ч.л ванили

1 ст.л цедры лимона

1 ч.л корицы

0.5 ч.л сушеного имбиря

0.5 ч.л мускатного ореха

500 г муки

150 г сливочного масла

Дополнительно:

75 г сливочного масла

сахарная пудра

Способ приготовления:

Сухофрукты соединяем цедрой апельсина и заливаем ромом. Перемешиваем, закрываем плотно и отставляем в темное и холодное место по меньшей мере на сутки, чем больше – тем лучше. Для теста в теплое молоко добавляем сахар и вымешиваем. Добавляем дрожжи и перемешиваем. Добавляем желтки, ванильный сахар и лимонную цедру. Всыпаем сразу специи. Перемешиваем и начинаем вмешивать просеянную муку. Вымешиваем венчиком, а затем – руками. В процессе также добавляем качественное мягкое сливочное масло. Добавляем сухофрукты с остатками алкоголя и вмешиваем в тесто. Формируем шарик и накрываем полотенцем. Оставляем в тепле примерно на 90 минут. Делим тесто на две части. Не подсыпая муку, формируем штолены. Расплющиваем в лепешку, а потом заворачиваем. Выкладываем штолены на противень, застеленный пергаментом. Оставляем в теплом месте на 30 минут. Выпекаем их при 180 градусах примерно 60 минут. Горячие штолены щедро смазываем сливочным маслом. Тщательно осыпаем их сахарной пудрой со всех сторон. Она должна стать корочкой, которая убережет штолены во время хранения.

Когда штолены остынут, заворачиваем в фольгу и храним в холодном теплом месте. Лучше всего, если настоятся две недели. Также мы делились рецептом вкусных рождественских пончиков.