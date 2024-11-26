Нежнейший штолен готовится так: выпечка, которую готовят сейчас, а едят на Рождество (видео)
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Рецепт домашнего штолена
Рождество в разных странах празднуют по-разному. В кондитерских Италии продают нежное ореховое печенье Baci di Dama. Из Германии же пришла традиция выпекать штолены.
Эта праздничная выпечка особенная — штолены выпекают за две недели до Рождества и определенным образом настаивают так, чтобы к празднику они были на пике своего вкуса и аромата. Как приготовить штолен дома, рассказали на кулинарном ютуб-канале "Смаколик.юа".
Ингредиенты:
- 100 г изюма
- 150 г сушеной вишни
- 100 г цукатов
- 100 г миндаля
- цедра 1 апельсина
- 100 мл рома (или коньяка)
Для теста:
- 150 мл молока
- 100 г сахара
- 40 г дрожжей
- 2 желтка
- 1 ч.л ванили
- 1 ст.л цедры лимона
- 1 ч.л корицы
- 0.5 ч.л сушеного имбиря
- 0.5 ч.л мускатного ореха
- 500 г муки
- 150 г сливочного масла
Дополнительно:
- 75 г сливочного масла
- сахарная пудра
Способ приготовления:
- Сухофрукты соединяем цедрой апельсина и заливаем ромом. Перемешиваем, закрываем плотно и отставляем в темное и холодное место по меньшей мере на сутки, чем больше – тем лучше.
- Для теста в теплое молоко добавляем сахар и вымешиваем. Добавляем дрожжи и перемешиваем. Добавляем желтки, ванильный сахар и лимонную цедру. Всыпаем сразу специи.
- Перемешиваем и начинаем вмешивать просеянную муку. Вымешиваем венчиком, а затем – руками. В процессе также добавляем качественное мягкое сливочное масло. Добавляем сухофрукты с остатками алкоголя и вмешиваем в тесто.
- Формируем шарик и накрываем полотенцем. Оставляем в тепле примерно на 90 минут.
- Делим тесто на две части. Не подсыпая муку, формируем штолены. Расплющиваем в лепешку, а потом заворачиваем.
- Выкладываем штолены на противень, застеленный пергаментом. Оставляем в теплом месте на 30 минут. Выпекаем их при 180 градусах примерно 60 минут.
- Горячие штолены щедро смазываем сливочным маслом. Тщательно осыпаем их сахарной пудрой со всех сторон. Она должна стать корочкой, которая убережет штолены во время хранения.
Когда штолены остынут, заворачиваем в фольгу и храним в холодном теплом месте. Лучше всего, если настоятся две недели. Также мы делились рецептом вкусных рождественских пончиков.