На завтрак или для перекуса: как приготовить вкусное и сытное блюдо за копейки (видео)

Сытно, вкусно, аппетитно

На завтрак можно приготовить множество вкусных блюд. Некоторые предпочитают сладкие завтраки, такие как гранола, овсянка с фруктами или аппетитные оладьи. В то же время другие больше любят соленые блюда, считая их более сытными.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом вкусного и сытного блюда за копейки, которое, ко всему прочему, еще и быстро готовится. А опубликовали его на YouTube-канале "TasteTrove".

Как приготовить горячие бутерброды с сыром и колбасой в кляре

Ингредиенты:

батон;

яйца;

колбаса;

соль, перец;

сыр (любой);

Способ приготовления: