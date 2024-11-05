Укр

На завтрак или для перекуса: как приготовить вкусное и сытное блюдо за копейки (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Приготовите на раз-два
Приготовите на раз-два. Фото ru.freepik.com

Сытно, вкусно, аппетитно

На завтрак можно приготовить множество вкусных блюд. Некоторые предпочитают сладкие завтраки, такие как гранола, овсянка с фруктами или аппетитные оладьи. В то же время другие больше любят соленые блюда, считая их более сытными.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом вкусного и сытного блюда за копейки, которое, ко всему прочему, еще и быстро готовится. А опубликовали его на YouTube-канале "TasteTrove".

Как приготовить горячие бутерброды с сыром и колбасой в кляре

Ингредиенты:

  • батон;
  • яйца;
  • колбаса;
  • соль, перец;
  • сыр (любой);

Способ приготовления:

  1. Хлеб, колбасу и сыр произвольно порезать.
  2. Выложить на хлеб колбасу и сыр, накрыть еще одним куском хлеба.
  3. Взбить яйца с солью и перцем, обмокнуть бутерброд и обжарить до золотистости.
Теги:
#Бутерброды #Сниданок #Готовим дома