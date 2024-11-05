На завтрак или для перекуса: как приготовить вкусное и сытное блюдо за копейки (видео)
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Сытно, вкусно, аппетитно
На завтрак можно приготовить множество вкусных блюд. Некоторые предпочитают сладкие завтраки, такие как гранола, овсянка с фруктами или аппетитные оладьи. В то же время другие больше любят соленые блюда, считая их более сытными.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом вкусного и сытного блюда за копейки, которое, ко всему прочему, еще и быстро готовится. А опубликовали его на YouTube-канале "TasteTrove".
Как приготовить горячие бутерброды с сыром и колбасой в кляре
Ингредиенты:
- батон;
- яйца;
- колбаса;
- соль, перец;
- сыр (любой);
Способ приготовления:
- Хлеб, колбасу и сыр произвольно порезать.
- Выложить на хлеб колбасу и сыр, накрыть еще одним куском хлеба.
- Взбить яйца с солью и перцем, обмокнуть бутерброд и обжарить до золотистости.