Красивый и недорогой способ подать сыр изысканно: рецепт роскошной праздничной закуски (видео)

Как красиво подать сыр на праздничный стол

Красивые и вкусные закуски – основа праздничного стола. Мы рассказывали, как приготовить творог в виде елочного украшения. Теперь делимся еще одной интересной идеей подачи творожной намазки.

В кулинарном блоге kampers_kitchen поделились рецептом красивых шаров из козьего сыра, но можно взять любой мягкий сыр, который вам нравится. Также можно по своему вкусу взять другие сухофрукты и орехи – это все равно будет вкусно.

Ингредиенты:

мягкий сыр

1/2 чашки соленого ореха пекан ⠀⁣

1/2 стакана сушеной клюквы⠀⁣

свежая петрушка ⠀⁣

мед (по желанию)⠀⁣

крекеры

гренки

яблоко

Способ приготовления:

Сыр для подготовки должен иметь комнатную температуру, тогда он будет легко лепиться. Делим его на кусочки примерно ровной формы. Каждый кусочек скручиваем в шарик. На время откладываем в сторону и займемся панировкой. Мелко нарезаем пекан. Так же мелко крошим сушеную клюкву и свежую петрушку. Перемешиваем орехи с ягодами и зеленью – это и будет наша панировка. Выложите панировку и шарики в миску и перемешивайте, пока все стороны сырных шариков не будут полностью покрыты. Возможно, нужно будет помочь руками, чтобы равномерно распределить смесь.

Для подачи запанированные шарики выкладываем на тарелку. Немного поливаем медом. Выкладываем рядом нарезанное яблоко, любимые крекеры и гренки. Также не забудьте добавить столовый нож – чтобы смазывать нашими шариками крекеры и гренки. Также мы рассказывали, как приготовить яркую закуску – елочку.