Так перец вы не фаршировали и не ели: очень красивая закуска на праздничный стол (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Как интересно нафаршировать перец
Сладкий перец – это очень вкусный продукт, который не теряет своего вкуса даже зимой. Мы делились рецептом вкусного салата с печенью. Теперь расскажем, как очень вкусно нафаршировать сладкий перец.
Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником oksana_khoroviak. Такие красивые перчики можно готовить как просто каждый день, так и ставить на праздничный стол.
Ингредиенты:
- перец капи — 6 шт
- оливковое масло для смазки
- шампиньоны — 300 г
- кукуруза — 80 г
- грецкие орехи — 30 г
- чеснок — 2-3 зубчика
- сливочный творог — 100 г
- лимонный сок — 1-2 ст. л.
- укроп, зеленый лук по вкусу
- соль, перец по вкусу
- зерна граната по желанию
Способ приготовления:
- Перец смазать оливковым маслом. Выложить на противень, застеленный пергаментом и запекать 20 мин при 180 °С.
- Когда перцы испекутся, нужно накрыть их пленкой и остудить. Затем снять кожицу (это будет легко сделать, если охлаждать под пленкой).
- Для начинки соединяем обжаренные шампиньоны, консервированную кукурузу, сливочный сыр и лимонный сок.
- Вымешиваем орехи и чеснок, солим и перчим по вкусу.
- Фаршируем перец творожной массой. Украшаем зеленью и зернами граната.
Где вкуснейшая закуска – печеные перцы, сыр, грибная начинка отлично сочетаются между собой. Также мы рассказывали, как приготовить сытное блюдо из фасоли.