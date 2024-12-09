Так перец вы не фаршировали и не ели: очень красивая закуска на праздничный стол (видео)

Как интересно нафаршировать перец

Сладкий перец – это очень вкусный продукт, который не теряет своего вкуса даже зимой. Мы делились рецептом вкусного салата с печенью. Теперь расскажем, как очень вкусно нафаршировать сладкий перец.

Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником oksana_khoroviak. Такие красивые перчики можно готовить как просто каждый день, так и ставить на праздничный стол.

Ингредиенты:

перец капи — 6 шт

оливковое масло для смазки

шампиньоны — 300 г

кукуруза — 80 г

грецкие орехи — 30 г

чеснок — 2-3 зубчика

сливочный творог — 100 г

лимонный сок — 1-2 ст. л.

укроп, зеленый лук по вкусу

соль, перец по вкусу

зерна граната по желанию

Способ приготовления:

Перец смазать оливковым маслом. Выложить на противень, застеленный пергаментом и запекать 20 мин при 180 °С. Когда перцы испекутся, нужно накрыть их пленкой и остудить. Затем снять кожицу (это будет легко сделать, если охлаждать под пленкой). Для начинки соединяем обжаренные шампиньоны, консервированную кукурузу, сливочный сыр и лимонный сок. Вымешиваем орехи и чеснок, солим и перчим по вкусу. Фаршируем перец творожной массой. Украшаем зеленью и зернами граната.

Где вкуснейшая закуска – печеные перцы, сыр, грибная начинка отлично сочетаются между собой. Также мы рассказывали, как приготовить сытное блюдо из фасоли.