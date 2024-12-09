Укр

Так перец вы не фаршировали и не ели: очень красивая закуска на праздничный стол (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вкусная и красивая закуска
Вкусная и красивая закуска. Фото Скриншот из видео

Как интересно нафаршировать перец

Сладкий перец – это очень вкусный продукт, который не теряет своего вкуса даже зимой. Мы делились рецептом вкусного салата с печенью. Теперь расскажем, как очень вкусно нафаршировать сладкий перец.

Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником oksana_khoroviak. Такие красивые перчики можно готовить как просто каждый день, так и ставить на праздничный стол.

Ингредиенты:

  • перец капи — 6 шт
  • оливковое масло для смазки
  • шампиньоны — 300 г
  • кукуруза — 80 г
  • грецкие орехи — 30 г
  • чеснок — 2-3 зубчика
  • сливочный творог — 100 г
  • лимонный сок — 1-2 ст. л.
  • укроп, зеленый лук по вкусу
  • соль, перец по вкусу
  • зерна граната по желанию

Способ приготовления:

  1. Перец смазать оливковым маслом. Выложить на противень, застеленный пергаментом и запекать 20 мин при 180 °С.
  2. Когда перцы испекутся, нужно накрыть их пленкой и остудить. Затем снять кожицу (это будет легко сделать, если охлаждать под пленкой).
  3. Для начинки соединяем обжаренные шампиньоны, консервированную кукурузу, сливочный сыр и лимонный сок.
  4. Вымешиваем орехи и чеснок, солим и перчим по вкусу.
  5. Фаршируем перец творожной массой. Украшаем зеленью и зернами граната.

Где вкуснейшая закуска – печеные перцы, сыр, грибная начинка отлично сочетаются между собой. Также мы рассказывали, как приготовить сытное блюдо из фасоли.

Теги:
#Рецепт #Кукуруза #Перец #Закуска