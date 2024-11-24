Эта "шуба" на праздничный стол красивее любого торта: как приготовить особенно изысканно (видео)

Рецепт вкуснейшего праздничного блюда

Селедка под шубой – это, для многих, любимая закуска. Мы рассказывали, как приготовить упрощенную ее версию в виде аппетитных бутербродов.

Такой тортик из сельди под свекольным муссом приготовить проще, чем кажется, а по вкусу он просто невероятный. Понадобятся две разъемные формы разного диаметра. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником lanas_diet.

Ингредиенты:

Свекла — 500 г

Селедка — 1 шт

Две крупные картофелины

Две морковки

Луковица

Яйца — 4 шт

Майонез для заправки

Масло для смазывания форм

Соль, перец

Уксус

Сахар

Желатин — 9 г

Способ приготовления:

Все овощи запекаем до мягкости. Яйца отвариваем вкрутую, все охлаждаем. Сельдь зачищаем и нарезаем кубиком. Лук режем кубиком и маринуем – добавляем 0.5 ч.л соли, 1 ч.л сахара, сбрызгиваем. Оставляем на 10-15 минут. Все овощи и яйца отдельно натираем на терку. Последним натираем свеклу и оставляем ее в блендере. Сцеживаем из лука жидкость и соединяем ее с сельдью. Начинаем формировать салат. Берем меньшую форму, смазываем растительным маслом. Ставим ее на тарелку и выкладываем тертый картофель, смазываем майонезом. Сверху выкладываем равномерно селедку с луком, наверх кладем морковь. Смазываем майонезом. Нарезанные яйца уходят в следующий слой, их немного промазываем майонезом. Желатин заливаем 50 мл воды и отставляем набухать. К свекле, которая осталась в блендере, добавляем 2-3 ст.л майонеза. Добавляем соль и перец, перебиваем блендером в однородную массу. Желатин разогреваем до растворения, во время взбивания вливаем в свеклу. Меньшую форму снимаем с салата, ставим большую, тоже ее смазав. Заливаем свекольную массу и разравниваем, украшаем. Ставим в холодильник до полного застывания.

Тортик получается вкусным и красивым – глаз не отвести. А если ищете рецепт мяса, на праздничный стол или просто для семейного ужина – мы рассказывали, как вкусно запечь ребра.