Эта "шуба" на праздничный стол красивее любого торта: как приготовить особенно изысканно (видео)
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Рецепт вкуснейшего праздничного блюда
Селедка под шубой – это, для многих, любимая закуска. Мы рассказывали, как приготовить упрощенную ее версию в виде аппетитных бутербродов.
Такой тортик из сельди под свекольным муссом приготовить проще, чем кажется, а по вкусу он просто невероятный. Понадобятся две разъемные формы разного диаметра. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником lanas_diet.
Ингредиенты:
- Свекла — 500 г
- Селедка — 1 шт
- Две крупные картофелины
- Две морковки
- Луковица
- Яйца — 4 шт
- Майонез для заправки
- Масло для смазывания форм
- Соль, перец
- Уксус
- Сахар
- Желатин — 9 г
Способ приготовления:
- Все овощи запекаем до мягкости. Яйца отвариваем вкрутую, все охлаждаем. Сельдь зачищаем и нарезаем кубиком.
- Лук режем кубиком и маринуем – добавляем 0.5 ч.л соли, 1 ч.л сахара, сбрызгиваем. Оставляем на 10-15 минут.
- Все овощи и яйца отдельно натираем на терку. Последним натираем свеклу и оставляем ее в блендере.
- Сцеживаем из лука жидкость и соединяем ее с сельдью. Начинаем формировать салат.
- Берем меньшую форму, смазываем растительным маслом. Ставим ее на тарелку и выкладываем тертый картофель, смазываем майонезом.
- Сверху выкладываем равномерно селедку с луком, наверх кладем морковь. Смазываем майонезом. Нарезанные яйца уходят в следующий слой, их немного промазываем майонезом.
- Желатин заливаем 50 мл воды и отставляем набухать. К свекле, которая осталась в блендере, добавляем 2-3 ст.л майонеза.
- Добавляем соль и перец, перебиваем блендером в однородную массу. Желатин разогреваем до растворения, во время взбивания вливаем в свеклу.
- Меньшую форму снимаем с салата, ставим большую, тоже ее смазав. Заливаем свекольную массу и разравниваем, украшаем. Ставим в холодильник до полного застывания.
Тортик получается вкусным и красивым – глаз не отвести. А если ищете рецепт мяса, на праздничный стол или просто для семейного ужина – мы рассказывали, как вкусно запечь ребра.