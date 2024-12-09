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Звезда вашего праздничного стола: как приготовить бутерброды так, чтобы гости съели их вместе с тарелкой (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Очень красивая и вкусная закуска
Очень красивая и вкусная закуска. Фото Скриншот из видео

Приготовьте на праздничный стол такие бутерброды-звездочки

На новогодний и рождественский столы хочется ставить что-то по-настоящему праздничное. Мы делились рецептом аппетитной закуски из крабовых палочек. Теперь расскажем, как особенно хорошо и эстетично подать бутерброды на застолье.

Все, что вам понадобится, это немного начинки и готовое слоеное тесто. Рецептом поделились в немецком кулинарном блоге foodwerk.de. Эти соленые звездочки из слоеного теста – отличный вариант закуски.

Ингредиенты:

  • 1 лист слоеного теста
  • 1 яичный желток
  • 2 ст.л молока
  • светлый и темный кунжут
  • сливочный сыр
  • базилик
  • салями
  • ветчина
  • копченый лосось

Способ приготовления:

  1. Прежде всего, нужно раскатать слоеное тесто. Вырубкой для печенья вырезать звездочки и выложить на противень, застеленный бумагой для выпечки.
  2. Яичный желток следует переложить в чашечку. Взбить его с молоком и полученной смесью смазать звездочками.
  3. Посыпать их светлым и темным кунжутом. Выпекать звездочки следует в предварительно разогретой духовке при 180 градусах верхнего и нижнего нагрева примерно 12-15 минут.
  4. Когда они остынут, разрежьте пополам, как булочки для бургеров. Смажьте сливочным сыром с перцем и сверху положите базилик и салями, ветчину или лосось.

Эти вкусные звездочки идеально подойдут в качестве закуски к праздничному столу. Их можно приготовить с любой внутренностью. Также мы делились рецептом аппетитного салата с печенью.

Теги:
#Рецепт #Бутерброд #Закуска #Тесто #Праздничный стол