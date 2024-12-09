Звезда вашего праздничного стола: как приготовить бутерброды так, чтобы гости съели их вместе с тарелкой (видео)
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Приготовьте на праздничный стол такие бутерброды-звездочки
На новогодний и рождественский столы хочется ставить что-то по-настоящему праздничное. Мы делились рецептом аппетитной закуски из крабовых палочек. Теперь расскажем, как особенно хорошо и эстетично подать бутерброды на застолье.
Все, что вам понадобится, это немного начинки и готовое слоеное тесто. Рецептом поделились в немецком кулинарном блоге foodwerk.de. Эти соленые звездочки из слоеного теста – отличный вариант закуски.
Ингредиенты:
- 1 лист слоеного теста
- 1 яичный желток
- 2 ст.л молока
- светлый и темный кунжут
- сливочный сыр
- базилик
- салями
- ветчина
- копченый лосось
Способ приготовления:
- Прежде всего, нужно раскатать слоеное тесто. Вырубкой для печенья вырезать звездочки и выложить на противень, застеленный бумагой для выпечки.
- Яичный желток следует переложить в чашечку. Взбить его с молоком и полученной смесью смазать звездочками.
- Посыпать их светлым и темным кунжутом. Выпекать звездочки следует в предварительно разогретой духовке при 180 градусах верхнего и нижнего нагрева примерно 12-15 минут.
- Когда они остынут, разрежьте пополам, как булочки для бургеров. Смажьте сливочным сыром с перцем и сверху положите базилик и салями, ветчину или лосось.
Эти вкусные звездочки идеально подойдут в качестве закуски к праздничному столу. Их можно приготовить с любой внутренностью. Также мы делились рецептом аппетитного салата с печенью.