Звезда вашего праздничного стола: как приготовить бутерброды так, чтобы гости съели их вместе с тарелкой (видео)

Приготовьте на праздничный стол такие бутерброды-звездочки

На новогодний и рождественский столы хочется ставить что-то по-настоящему праздничное. Мы делились рецептом аппетитной закуски из крабовых палочек. Теперь расскажем, как особенно хорошо и эстетично подать бутерброды на застолье.

Все, что вам понадобится, это немного начинки и готовое слоеное тесто. Рецептом поделились в немецком кулинарном блоге foodwerk.de. Эти соленые звездочки из слоеного теста – отличный вариант закуски.

Ингредиенты:

1 лист слоеного теста

1 яичный желток

2 ст.л молока

светлый и темный кунжут

сливочный сыр

базилик

салями

ветчина

копченый лосось

Способ приготовления:

Прежде всего, нужно раскатать слоеное тесто. Вырубкой для печенья вырезать звездочки и выложить на противень, застеленный бумагой для выпечки. Яичный желток следует переложить в чашечку. Взбить его с молоком и полученной смесью смазать звездочками. Посыпать их светлым и темным кунжутом. Выпекать звездочки следует в предварительно разогретой духовке при 180 градусах верхнего и нижнего нагрева примерно 12-15 минут. Когда они остынут, разрежьте пополам, как булочки для бургеров. Смажьте сливочным сыром с перцем и сверху положите базилик и салями, ветчину или лосось.

Эти вкусные звездочки идеально подойдут в качестве закуски к праздничному столу. Их можно приготовить с любой внутренностью. Также мы делились рецептом аппетитного салата с печенью.