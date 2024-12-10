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Чудо-курочка на праздничный стол: золотистая сверху, сочная внутри (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Прекрасный рецепт запеченной курочки
Прекрасный рецепт запеченной курочки. Фото 24 канал

Как приготовить курицу особенно вкусно

На праздничный стол обычно хочется ставить что-нибудь и вкусное, и красивое. Мы делились рецептом оригинальных бутербродов-звездочек. Теперь расскажем, как особенно вкусно запечь курицу.

В кулинарном блоге kylinariya439 рассказали, как запечь курицу особенно изысканно – с апельсинами. Внешне она получается золотистой, а внутри – нереально сочной.

Ингредиенты:

  • курица
  • апельсин 2 шт.
  • соевый соус — 100 мл
  • чеснок — 4 зубчика
  • мед – 1 ст. л.
  • горчица — 1ст. л.
  • соль, перец
  • масло

Способ приготовления:

  1. Курицу тщательно моем и просушиваем бумажными салфетками. Делаем на ней надрезы ножом.
  2. Из одного апельсина выжимаем сок, переливаем его в мисочку, где будет удобно смешивать маринад. Измельчаем удобным образом чеснок. Смешиваем сок одного апельсина, соевый соус, мед, горчицу, чеснок.
  3. Заливаем маринадом курицу, делаем ей "массаж". Ставим минимум на 1 час в холодильник, лучше всего – на ночь.
  4. Замаринованную курочку ставим в разогретую духовку до 180 на 30-40 минут. Перед этим ее лучше накрыть фольгой или крышкой от формы для запекания.
  5. Тем временем, пока курица запекается, приготовим оригинальный соус. На сковороде растапливаем кусочек сливочного масла и выливаем в него остатки маринада.
  6. Соус готовим, помешивая, доводим до загущения. Смазываем им курочку и ставим еще в мин 20-30.

Готовую курочку перед нарезкой даем отдохнуть 15-20 минут под фольгой – тогда она будет очень сочной. Также мы делились рецептом аппетитного салата с печенью.

Теги:
#Рецепт #Курица #Праздничный стол #Апельсин