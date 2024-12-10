Чудо-курочка на праздничный стол: золотистая сверху, сочная внутри (видео)
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Как приготовить курицу особенно вкусно
На праздничный стол обычно хочется ставить что-нибудь и вкусное, и красивое. Мы делились рецептом оригинальных бутербродов-звездочек. Теперь расскажем, как особенно вкусно запечь курицу.
В кулинарном блоге kylinariya439 рассказали, как запечь курицу особенно изысканно – с апельсинами. Внешне она получается золотистой, а внутри – нереально сочной.
Ингредиенты:
- курица
- апельсин 2 шт.
- соевый соус — 100 мл
- чеснок — 4 зубчика
- мед – 1 ст. л.
- горчица — 1ст. л.
- соль, перец
- масло
Способ приготовления:
- Курицу тщательно моем и просушиваем бумажными салфетками. Делаем на ней надрезы ножом.
- Из одного апельсина выжимаем сок, переливаем его в мисочку, где будет удобно смешивать маринад. Измельчаем удобным образом чеснок. Смешиваем сок одного апельсина, соевый соус, мед, горчицу, чеснок.
- Заливаем маринадом курицу, делаем ей "массаж". Ставим минимум на 1 час в холодильник, лучше всего – на ночь.
- Замаринованную курочку ставим в разогретую духовку до 180 на 30-40 минут. Перед этим ее лучше накрыть фольгой или крышкой от формы для запекания.
- Тем временем, пока курица запекается, приготовим оригинальный соус. На сковороде растапливаем кусочек сливочного масла и выливаем в него остатки маринада.
- Соус готовим, помешивая, доводим до загущения. Смазываем им курочку и ставим еще в мин 20-30.
Готовую курочку перед нарезкой даем отдохнуть 15-20 минут под фольгой – тогда она будет очень сочной. Также мы делились рецептом аппетитного салата с печенью.