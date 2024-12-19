Легендарный "Крабовый" готовится так: классический экономный рецепт (видео)
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Как приготовить салат из крабовых палочек
Вкусные салаты не обязательно должны содержать только дорогостоящие ингредиенты. Мы говорили, как приготовить салат с печенью. Теперь делимся рецептом легендарного салата с крабовыми палочками.
Вкус этого простого салата многие помнят с детства. В кулинарном блоге katia_cooking_ поделились простым рецептом крабового салата с рисом. Он значительно дешевле других крабовых салатов.
Ингредиенты:
- 300 г отварного риса
- 250 г крабовых палочек
- 1 банка кукурузы
- 1 огурец
- зеленый лук по вкусу
- соль, перец
- майонез для заправки
Способ приготовления:
- Рис промываем и отвариваем до полной готовности. Как только зернышки станут мягкими, выключаем огонь. Можно дополнительно промыть холодной водой, чтобы прекратить приготовление и отбросить на сито.
- Из кукурузы сливаем всю жидкость. Можно дополнительно просушить на бумажных полотенцах. Крабовые палочки размораживаем и нарезаем кубиками.
- Огурец крошим небольшими кусочками. Зеленый лук моем, сушим бумажным полотенцем от воды. Также нарезаем.
- Когда рис полностью остынет, можно собирать салат. В миске объединяем кукурузу, рис, зеленый лук и измельченные крабовые палочки.
- Заправляем майонезом, перчим и перемешиваем. После этого пробуем и определяем, нужно добавить еще соли — крабовые палочки и майонез уже соленые, поэтому соль сыпать нужно только по вкусу.
Этот салат очень прост, его можно как ставить на праздничный стол, так и есть вместо ужина или обеда. Также мы рассказывали, как приготовить увлекательную закуску в форме звездочек.