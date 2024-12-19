Легендарный "Крабовый" готовится так: классический экономный рецепт (видео)

Как приготовить салат из крабовых палочек

Вкусные салаты не обязательно должны содержать только дорогостоящие ингредиенты. Мы говорили, как приготовить салат с печенью. Теперь делимся рецептом легендарного салата с крабовыми палочками.

Вкус этого простого салата многие помнят с детства. В кулинарном блоге katia_cooking_ поделились простым рецептом крабового салата с рисом. Он значительно дешевле других крабовых салатов.

Ингредиенты:

300 г отварного риса

250 г крабовых палочек

1 банка кукурузы

1 огурец

зеленый лук по вкусу

соль, перец

майонез для заправки

Способ приготовления:

Рис промываем и отвариваем до полной готовности. Как только зернышки станут мягкими, выключаем огонь. Можно дополнительно промыть холодной водой, чтобы прекратить приготовление и отбросить на сито. Из кукурузы сливаем всю жидкость. Можно дополнительно просушить на бумажных полотенцах. Крабовые палочки размораживаем и нарезаем кубиками. Огурец крошим небольшими кусочками. Зеленый лук моем, сушим бумажным полотенцем от воды. Также нарезаем. Когда рис полностью остынет, можно собирать салат. В миске объединяем кукурузу, рис, зеленый лук и измельченные крабовые палочки. Заправляем майонезом, перчим и перемешиваем. После этого пробуем и определяем, нужно добавить еще соли — крабовые палочки и майонез уже соленые, поэтому соль сыпать нужно только по вкусу.

Этот салат очень прост, его можно как ставить на праздничный стол, так и есть вместо ужина или обеда. Также мы рассказывали, как приготовить увлекательную закуску в форме звездочек.