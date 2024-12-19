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Легендарный "Крабовый" готовится так: классический экономный рецепт (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Рецепт вкусного салата на праздничный стол
Рецепт вкусного салата на праздничный стол. Фото prominzp.info

Как приготовить салат из крабовых палочек

Вкусные салаты не обязательно должны содержать только дорогостоящие ингредиенты. Мы говорили, как приготовить салат с печенью. Теперь делимся рецептом легендарного салата с крабовыми палочками.

Вкус этого простого салата многие помнят с детства. В кулинарном блоге katia_cooking_ поделились простым рецептом крабового салата с рисом. Он значительно дешевле других крабовых салатов.

Ингредиенты:

  • 300 г отварного риса
  • 250 г крабовых палочек
  • 1 банка кукурузы
  • 1 огурец
  • зеленый лук по вкусу
  • соль, перец
  • майонез для заправки

Способ приготовления:

  1. Рис промываем и отвариваем до полной готовности. Как только зернышки станут мягкими, выключаем огонь. Можно дополнительно промыть холодной водой, чтобы прекратить приготовление и отбросить на сито.
  2. Из кукурузы сливаем всю жидкость. Можно дополнительно просушить на бумажных полотенцах. Крабовые палочки размораживаем и нарезаем кубиками.
  3. Огурец крошим небольшими кусочками. Зеленый лук моем, сушим бумажным полотенцем от воды. Также нарезаем.
  4. Когда рис полностью остынет, можно собирать салат. В миске объединяем кукурузу, рис, зеленый лук и измельченные крабовые палочки.
  5. Заправляем майонезом, перчим и перемешиваем. После этого пробуем и определяем, нужно добавить еще соли — крабовые палочки и майонез уже соленые, поэтому соль сыпать нужно только по вкусу.

Этот салат очень прост, его можно как ставить на праздничный стол, так и есть вместо ужина или обеда. Также мы рассказывали, как приготовить увлекательную закуску в форме звездочек.

Теги:
#Рецепт #Салат #Закуска #Крабовые палочки