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Так кутью вы еще не ели: уникальный рецепт, который удивит всех гостей (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Как приготовить вареники с кутьей
Как приготовить вареники с кутьей. Фото Скриншот из видео

Интересный вариант рождественской кутьи

Кутья – это традиционное обрядовое блюдо, которое готовят на Рождество. Мы делились классическим ее рецептом – из пшеницы. Теперь расскажем, как стилизовать ее уникальным способом так, чтобы все гости удивились.

Просто заверните кутью в вареники – и вы получите оригинальное и ни на что не похожее блюдо. Рецептом поделились в кулинарном блоге irynk19.

Ингредиенты:

  • 200 г пшеницы
  • 180 г
  • 3-4 ст.
  • сухофрукты по вкусу

Для теста:

  • 280 г муки
  • 90 мл молока
  • 90 мл воды
  • щепотка соли
  • 2 ст. л. растительного масла

Способ приготовления:

  1. Для начинки пшеницу замачиваем на ночь, с утра сливаем воду. Промываем зерна и снова заливаем. Ставим вариться и варим после закипания 30 минут.
  2. Мак заливаем крутым кипятком и оставляем на 1 час. Далее сливаем воду, всыпаем и перебиваем блендером. Все соединяем, по вкусу добавляем сухофрукты.
  3. Для теста доводим до кипения молоко с водой. Вливаем в просеянную муку, добавляем масло и соль.
  4. Замешиваем тесто ложкой или лопаткой, а когда немного остынет – руками. Готовое эластичное тесто заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник на 10 минут.
  5. Тоненько раскатываем тесто и вырезаем кружочки. В центр каждого кладем кутью, лепим вареники и отправляем вариться (5-7 минут).

Такие вареники вкуснее всего есть со сметаной, джемом и т.д. Также мы делились рецептом аутентичных украинских зразов с мясом.

Теги:
#Вареники #Рецепт #Рождество #Кутья