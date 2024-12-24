Так кутью вы еще не ели: уникальный рецепт, который удивит всех гостей (видео)
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Интересный вариант рождественской кутьи
Кутья – это традиционное обрядовое блюдо, которое готовят на Рождество. Мы делились классическим ее рецептом – из пшеницы. Теперь расскажем, как стилизовать ее уникальным способом так, чтобы все гости удивились.
Просто заверните кутью в вареники – и вы получите оригинальное и ни на что не похожее блюдо. Рецептом поделились в кулинарном блоге irynk19.
Ингредиенты:
- 200 г пшеницы
- 180 г
- 3-4 ст.
- сухофрукты по вкусу
Для теста:
- 280 г муки
- 90 мл молока
- 90 мл воды
- щепотка соли
- 2 ст. л. растительного масла
Способ приготовления:
- Для начинки пшеницу замачиваем на ночь, с утра сливаем воду. Промываем зерна и снова заливаем. Ставим вариться и варим после закипания 30 минут.
- Мак заливаем крутым кипятком и оставляем на 1 час. Далее сливаем воду, всыпаем и перебиваем блендером. Все соединяем, по вкусу добавляем сухофрукты.
- Для теста доводим до кипения молоко с водой. Вливаем в просеянную муку, добавляем масло и соль.
- Замешиваем тесто ложкой или лопаткой, а когда немного остынет – руками. Готовое эластичное тесто заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник на 10 минут.
- Тоненько раскатываем тесто и вырезаем кружочки. В центр каждого кладем кутью, лепим вареники и отправляем вариться (5-7 минут).
Такие вареники вкуснее всего есть со сметаной, джемом и т.д. Также мы делились рецептом аутентичных украинских зразов с мясом.