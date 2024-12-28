Этот салат гости сметают первым: экзотическая закуска из простых и доступных продуктов (видео)
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Аппетитный салат с ананасами и кукурузой
На праздничный стол хочется ставить стильные и аппетитные салаты. Мы рассказывали, как приготовить яркую закуску с курицей. Теперь делимся интересной вариацией на уже привычный салат с консервированными ананасами.
Этот замечательный салат, который можно смело ставить на новогодний стол – гости всегда сметают его первым. Рецептом этого салата поделились в кулинарном блоге yulia_smachno_tyt.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 1 шт;
- Ананас консервированный – 0,5 банки;
- Оливки черные – 0,5 банки;
- Твердый сыр – 150 г;
- Консервированная кукуруза – 0,5 банка;
- Сухарики – 50 г;
- Майонез – для заправки;
- Зеленый лук;
- Соль.
Способ приготовления:
- Куриное филе солим и приправляем по вкусу. Обжариваем его любимым способом или же запекаем. Когда остынет, нарезаем кубиками.
- Такими же кусочками нарезаем ананас, предварительно просушенный от сиропа. Оливки также просушиваем, нарезаем кружочками. Сыр крошим кубиками.
- Кукурузу отбрасываем на сито, чтобы убрать лишнюю воду. Когда она подсохнет, добавляем к остальным ингредиентам.
- Добавляем готовые сухарики. По вкусу солим и приправляем майонезом. Тщательно перемешиваем.
Салат очень вкусный, все ингредиенты отлично смешиваются между собой. Также мы делились рецептом классического крабового салата — с рисом.