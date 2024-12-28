Этот салат гости сметают первым: экзотическая закуска из простых и доступных продуктов (видео)

Аппетитный салат с ананасами и кукурузой

На праздничный стол хочется ставить стильные и аппетитные салаты. Мы рассказывали, как приготовить яркую закуску с курицей. Теперь делимся интересной вариацией на уже привычный салат с консервированными ананасами.

Этот замечательный салат, который можно смело ставить на новогодний стол – гости всегда сметают его первым. Рецептом этого салата поделились в кулинарном блоге yulia_smachno_tyt.

Ингредиенты:

Куриное филе – 1 шт;

Ананас консервированный – 0,5 банки;

Оливки черные – 0,5 банки;

Твердый сыр – 150 г;

Консервированная кукуруза – 0,5 банка;

Сухарики – 50 г;

Майонез – для заправки;

Зеленый лук;

Соль.

Способ приготовления:

Куриное филе солим и приправляем по вкусу. Обжариваем его любимым способом или же запекаем. Когда остынет, нарезаем кубиками. Такими же кусочками нарезаем ананас, предварительно просушенный от сиропа. Оливки также просушиваем, нарезаем кружочками. Сыр крошим кубиками. Кукурузу отбрасываем на сито, чтобы убрать лишнюю воду. Когда она подсохнет, добавляем к остальным ингредиентам. Добавляем готовые сухарики. По вкусу солим и приправляем майонезом. Тщательно перемешиваем.

Салат очень вкусный, все ингредиенты отлично смешиваются между собой. Также мы делились рецептом классического крабового салата — с рисом.