Сгущенку можно приготовить дома за 15 минут: втрое вкуснее, чем магазинная (видео)
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Аппетитную сгущенку легко приготовить
Мы рассказывали, как приготовить нежный яблочный пирог с кремом. Теперь делимся рецептом домашней сгущенки из магазинного молока.
Рецептом поделилась на своем ютуб-канале кулинарная блогерша Екатерина Тарасенко. Важно использовать для этого рецепта именно сахарную пудру, а не сахар – так сгущенка не засахарится за несколько дней.
Ингредиенты:
- Сахарная пудра – 400 г
- Молоко (3,2%) – 400 мл
- Сливочное масло (82%) – 40 г
- Ванилин – мелочь
- Сухое молоко – 100 г (по желанию)
Способ приготовления:
- В кастрюлю с толстым дном, объемом в 2-3 раза больше объема ингредиентов, положите сливочное масло, влейте молоко и добавьте ванилин. Тщательно перемешайте.
- Поставьте кастрюлю на максимальный огонь и доведите смесь до кипения. Как только молоко начнет закипать, убавьте огонь до выше среднего и варите в течение 10-12 минут, периодически помешивая. Консистенция начнет меняться уже через 5 минут варки, а через 11 минут сгущенка достигнет нужной густоты.
- Для быстрого охлаждения поставьте кастрюлю в миску с холодной водой и добавьте лед (при наличии). Если нет льда, используйте очень холодную воду и меняйте ее 2-3 раза.
- Постоянно помешивайте смесь, чтобы она охлаждалась равномерно. Охладить нужно до температуры 20°C. Чем больше охлаждается сгущенка, тем густее оно становится.
- Если вы хотите получить насыщенный молочный вкус и белый цвет, добавьте 100 г сухого молока на этапе охлаждения, тщательно перемешивая до полного растворения. Накройте кастрюлю крышкой и поставьте в холодильник.
Когда сгущенка настоится в холодильнике, оно станет еще гуще. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный десерт из желе.