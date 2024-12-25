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Как испечь целую утку к праздничному ужину: рецепт сочного мяса (видео)

Автор
Мария Дума
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Как вкусно приготовить утку
Как вкусно приготовить утку. Фото shuba.life

Секрет вкуса – в использовании соляного раствора

Мы делились рецептом аппетитного салата с курицей и без майонеза. Теперь расскажем, как запечь целую утку к праздничному ужину.

Кулинарная блоггерша под ником roza_sashka утверждает, что именно с этим методом приготовления утка получается идеальной. Секрет состоит в том, чтобы замочить ее в соляном растворе на ночь.

Ингредиенты:

  • Утка — 1 шт
  • соль (2 столовые ложки на каждый литр воды)
  • Соевый соус (для маринада)
  • Специи — по вкусу
  • Апельсин — 1 шт (сек и цедра)
  • Яблоки – по вкусу
  • Картошка — по вкусу

Для запекания и глазирования:

  • Мед
  • Майонез
  • Вода

Способ приготовления:

  1. Предварительно, желательно на ночь, положите утку в холодную воду. Количество соли – 2 ложки на каждый литр воды. Этот этап поможет сделать мясо более нежным.
  2. Утром слейте воду, промойте утку и замаринуйте ее. Для маринада можно использовать разные ингредиенты, которые есть под рукой: соевый соус, излюбленные специи, соль. Для дополнительного аромата следует добавить свежевыжатый апельсиновый сок или натереть утку цедрой.
  3. Внутрь утки положите яблоки и картофель. Оставьте птичку мариноваться на несколько часов, а если есть время, то можно и на ночь.
  4. Поместите замаринованную утку в рукав для запекания. Поставьте утку в разогретую до 120-140°C духовку на 2,5-3 часа. Чем ниже температура и длительное время запекания, тем нежнее получится мясо. Если у вас достаточно времени, можно запекать при 110°C в течение 4-5 часов.
  5. Во время запекания подливайте воду на противень, чтобы избежать пригорания и создать пар, который сделает мясо еще более сочным. За 15-20 минут до готовности смешайте мед и майонез (или соевый соус) в равных пропорциях. Извлеките утку из духовки, смажьте ее этой смесью и поверните назад для образования аппетитной корочки.

Именно так птица получается очень ароматной, нежной и вкусной. Также мы делились удачным рецептом картофеля, который станет для птички идеальным гарниром.

Теги:
#Рецепт #Новый год #Утка #Праздничный стол