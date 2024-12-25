Как испечь целую утку к праздничному ужину: рецепт сочного мяса (видео)

Секрет вкуса – в использовании соляного раствора

Мы делились рецептом аппетитного салата с курицей и без майонеза. Теперь расскажем, как запечь целую утку к праздничному ужину.

Кулинарная блоггерша под ником roza_sashka утверждает, что именно с этим методом приготовления утка получается идеальной. Секрет состоит в том, чтобы замочить ее в соляном растворе на ночь.

Ингредиенты:

Утка — 1 шт

соль (2 столовые ложки на каждый литр воды)

Соевый соус (для маринада)

Специи — по вкусу

Апельсин — 1 шт (сек и цедра)

Яблоки – по вкусу

Картошка — по вкусу

Для запекания и глазирования:

Мед

Майонез

Вода

Способ приготовления:

Предварительно, желательно на ночь, положите утку в холодную воду. Количество соли – 2 ложки на каждый литр воды. Этот этап поможет сделать мясо более нежным. Утром слейте воду, промойте утку и замаринуйте ее. Для маринада можно использовать разные ингредиенты, которые есть под рукой: соевый соус, излюбленные специи, соль. Для дополнительного аромата следует добавить свежевыжатый апельсиновый сок или натереть утку цедрой. Внутрь утки положите яблоки и картофель. Оставьте птичку мариноваться на несколько часов, а если есть время, то можно и на ночь. Поместите замаринованную утку в рукав для запекания. Поставьте утку в разогретую до 120-140°C духовку на 2,5-3 часа. Чем ниже температура и длительное время запекания, тем нежнее получится мясо. Если у вас достаточно времени, можно запекать при 110°C в течение 4-5 часов. Во время запекания подливайте воду на противень, чтобы избежать пригорания и создать пар, который сделает мясо еще более сочным. За 15-20 минут до готовности смешайте мед и майонез (или соевый соус) в равных пропорциях. Извлеките утку из духовки, смажьте ее этой смесью и поверните назад для образования аппетитной корочки.

Именно так птица получается очень ароматной, нежной и вкусной. Также мы делились удачным рецептом картофеля, который станет для птички идеальным гарниром.