Мясная намазка за копейки: бюджетный рецепт на все случаи жизни (видео)

Невероятно вкусный перекус за считанные минуты

Иногда возникают ситуации, когда необходимо быстро и сытно перекусить. Не у каждого всегда есть время на приготовление сочных котлет и полноценного гарнира. В таких случаях вас может выручить следующий рецепт.

Это простая, но вкусная и питательная намазка для хлеба, которая готовится из колбасы и сала. Она прекрасно сочетается с первыми блюдами или может служить самостоятельным питательным перекусом. В результате получается аппетитная и бюджетная закуска, которую вы наверняка захотите иметь в своем холодильнике. Рецептом поделились на кулинарном YouTube-канале Vitae Viktoria.

Ингредиенты:

500 г сала

200 г сырой колбасы

пучок зеленого лука

1 головка чеснока

1 ч. л черного молотого перца

1 ст. л паприки сладкой

1 ч. л прованских трав

Способ приготовления:

Предварительно сало нужно просолить небольшим количеством соли и оставить в холодильнике на сутки. Срезать с него кожуру. Сало и колбасу пропускаем через мясорубку. Зеленый лук максимально мелко крошим ножом. Измельчаем удобным образом чеснок. Всыпаем в массу специи и тщательно перемешиваем. Выкладываем в сухие и чистые баночки.

Такая намазка отлично хранится в холодильнике. А если у вас после этого рецепта останется сало с мясными прослоями, вам обязательно следует его запечь. Мы рассказывали, как сделать это особенно вкусно.