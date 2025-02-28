Приготовьте это вместо варенья: вкусный десерт из трех ингредиентов без хлопот (видео)

Этот простой рецепт яблочной заготовки с сгущенкой заменит вам традиционное варенье

В прохладные дни хочется уюта и вкусностей. Если вы уже готовили невероятно нежное и влажное брауни, обратите внимание на следующий рецепт.

Предлагаем приготовить нежное, буквально невесомое яблочное пюре. Готовится оно проще, чем варенье, а получается гораздо вкуснее. Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Чем проще, тем вкуснее".

Ингредиенты:

Яблоки (очищенные) — 3 кг

Вода – 100 мл

Сгущенка – 1 банка

Способ приготовления:

Яблоки нужно очистить от кожуры и семян, нарезать на небольшие кусочки, переложить в кастрюлю и поставить на плиту. Добавить холодную воду, накрыть кастрюлю крышкой и на небольшом огне тушить яблоки до мягкости. Периодически яблоки нужно перемешивать. Время приготовления варьируется, зависит от сорта яблок и от размера кусочков. Они должны развариться. Готовые яблоки нужно перебить блендером до однородности. Влить сгущенку и еще раз все перемешать блендером. Можно протереть через сито — для совершенно идеальной текстуры без комочка. Кастрюлю снова поставить на плиту, довести пюре до кипения. На малом огне под крышкой готовить еще 10 минут. Оставшееся готовое пюре разлить по стерилизованным банкам и закрыть стерилизованными крышками по технологии.

Это отличная заготовка для десертов, хороший соус для блинов, сырников и т.д. Кстати, это пюре очень вкусно есть с яблочными панкейками.