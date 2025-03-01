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Сытно, быстро, просто: ленивый рецепт хачапури (видео)

Автор
Мария Дума
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Прекрасный рецепт хачапури на сковороде
Прекрасный рецепт хачапури на сковороде. Фото 1+1

Рецепт вкусного блюда для занятых

Современные кулинары ценят простые и быстрые рецепты. Часто бывает, что даже на жареный картофель с грибами времени нет. Если это о вас, обратите внимание на следующий рецепт – он пригодится вам.

На кулинарном ютуб-канале "Простые рецепты с Юлией Шевчук" рассказали, как приготовить ленивые хачапури. Даже духовку включать не придется, ведь все можно приготовить прямо на сковороде. На этот рецепт вы потратите 10 минут.

Ингредиенты:

  • Укроп — 10 г
  • Петрушка — 10 г
  • Зеленый лук — 10 г
  • Яйца – 1 шт.
  • Кефир – 300 мл.
  • Твердый сыр — 100 г
  • Соль, перец — по вкусу
  • Сода – 0,5 ч. ложки
  • Мука — 100 г

Способ приготовления:

  1. Натираем сыр на мелкой терке. Зелень крошим и смешиваем с сыром.
  2. В глубокую емкость разбиваем одно яйцо, добавляем соль и перец. Вливаем кефир комнатной температуры. Тщательно перемешиваем.
  3. Добавляем муку и соду и снова вымешиваем. Всыпаем сыр с зеленью.
  4. Выкладываем часть теста на разогретую сковороду, можно смазать ее растительным маслом. Накрываем крышкой, жарим на среднем огне примерно 5 минут. Переворачиваем и дожариваем.

Горячие хачапури можно смазать небольшим кусочком сливочного масла. Также мы рассказывали, как можно вкусно запечь сало.

Теги:
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