Хрустящая корочка, сочное мясо: секрет приготовления идеального цыпленка тапака (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Рецепт, проверенный временем
Цыпленок тапака – это одно из самых узнаваемых блюд грузинской кухни. Благодаря особому способу приготовления под прессом мясо остается сочным внутри, а снаружи образуется румяная хрустящая корочка. Набор специй можно варьировать по вкусу, но в классическом рецепте используются уцхо-сунели, кориандр, чеснок и перец.
Приготовить это блюдо несложно, но важно учитывать несколько нюансов: правильно подготовить цыпленка, хорошо его прижать во время жарки и следить за температурой, чтобы мясо прожарилось равномерно. Такой цыпленок подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола. А приготовить его рекомендуем по рецепту фуд-блогерки Светланы Левицкой.
Ингредиенты (на 1 цыплёнка ~1-1,2 кг):
- 1 небольшой цыплёнок
- 2-3 зубчика чеснока
- 1 ч. л. соли (можно немного больше)
- ½ ч. л. черного перца
- ½ ч. л. красного острого перца (по желанию, можно заменить 1 ч. л. паприки)
- 1-2 ч. л. молотого кориандра
- 1 ч. л. уцхо-сунели (в оригинале, но существуют разные версии. Можно заменить на аджику)
- 2-3 ст. л. сливочного масла или растительного масла
- 1 ст. л. винного уксуса или лимонного сока (по желанию)
Способ приготовления:
- Цыпленка разрезать вдоль грудки и распластать. Легко отбить молотком или надавить руками, чтобы сделать его плоским.
- Натереть солью, специями и чесноком. Дать промариноваться 30-60 минут.
- На сковороде (желательно чугунной) разогреть сливочное масло или растительное масло.
- Выложить цыпленка. Накрыть тарелкой или крышкой, а сверху поставить что-то тяжелое.
- Жарить на среднем огне по 20-30 минут с каждой стороны, пока корочка не станет золотистой.
- Готовность проверяют прокалыванием: если сок прозрачный — мясо готово.