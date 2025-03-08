Хрустящая корочка, сочное мясо: секрет приготовления идеального цыпленка тапака (видео)

Рецепт, проверенный временем

Цыпленок тапака – это одно из самых узнаваемых блюд грузинской кухни. Благодаря особому способу приготовления под прессом мясо остается сочным внутри, а снаружи образуется румяная хрустящая корочка. Набор специй можно варьировать по вкусу, но в классическом рецепте используются уцхо-сунели, кориандр, чеснок и перец.

Приготовить это блюдо несложно, но важно учитывать несколько нюансов: правильно подготовить цыпленка, хорошо его прижать во время жарки и следить за температурой, чтобы мясо прожарилось равномерно. Такой цыпленок подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола. А приготовить его рекомендуем по рецепту фуд-блогерки Светланы Левицкой.

Ингредиенты (на 1 цыплёнка ~1-1,2 кг):

1 небольшой цыплёнок

2-3 зубчика чеснока

1 ч. л. соли (можно немного больше)

½ ч. л. черного перца

½ ч. л. красного острого перца (по желанию, можно заменить 1 ч. л. паприки)

1-2 ч. л. молотого кориандра

1 ч. л. уцхо-сунели (в оригинале, но существуют разные версии. Можно заменить на аджику)

2-3 ст. л. сливочного масла или растительного масла

1 ст. л. винного уксуса или лимонного сока (по желанию)

Способ приготовления: