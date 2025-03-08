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Хрустящая корочка, сочное мясо: секрет приготовления идеального цыпленка тапака (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Золотистый и ароматный цыпленок табака — идеальный ужин
Золотистый и ароматный цыпленок табака — идеальный ужин. Фото Freepik

Рецепт, проверенный временем

Цыпленок тапака – это одно из самых узнаваемых блюд грузинской кухни. Благодаря особому способу приготовления под прессом мясо остается сочным внутри, а снаружи образуется румяная хрустящая корочка. Набор специй можно варьировать по вкусу, но в классическом рецепте используются уцхо-сунели, кориандр, чеснок и перец.

Приготовить это блюдо несложно, но важно учитывать несколько нюансов: правильно подготовить цыпленка, хорошо его прижать во время жарки и следить за температурой, чтобы мясо прожарилось равномерно. Такой цыпленок подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола. А приготовить его рекомендуем по рецепту фуд-блогерки Светланы Левицкой.

Ингредиенты (на 1 цыплёнка ~1-1,2 кг):

  • 1 небольшой цыплёнок
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1 ч. л. соли (можно немного больше)
  • ½ ч. л. черного перца
  • ½ ч. л. красного острого перца (по желанию, можно заменить 1 ч. л. паприки)
  • 1-2 ч. л. молотого кориандра
  • 1 ч. л. уцхо-сунели (в оригинале, но существуют разные версии. Можно заменить на аджику)
  • 2-3 ст. л. сливочного масла или растительного масла
  • 1 ст. л. винного уксуса или лимонного сока (по желанию)

Способ приготовления:

  1. Цыпленка разрезать вдоль грудки и распластать. Легко отбить молотком или надавить руками, чтобы сделать его плоским.
  2. Натереть солью, специями и чесноком. Дать промариноваться 30-60 минут.
  3. На сковороде (желательно чугунной) разогреть сливочное масло или растительное масло.
  4. Выложить цыпленка. Накрыть тарелкой или крышкой, а сверху поставить что-то тяжелое.
  5. Жарить на среднем огне по 20-30 минут с каждой стороны, пока корочка не станет золотистой.
  6. Готовность проверяют прокалыванием: если сок прозрачный — мясо готово.
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#Мясо #Рецепты