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Вместо "ведра майонеза" приготовьте этот изысканный салат с курицей: самый простой рецепт (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Хороший рецепт на праздничный стол
Хороший рецепт на праздничный стол. Фото Скриншот из видео

Яркий и вкусный салатик с курицей

Яркие и вкусные салаты – это важная часть праздничного стола на любой праздник, в том числе и на Новый год 2025 года. Но очень часто эти закуски заправляются майонезом, как, например, салат с печенью. Иногда майонеза в этих рецептах столько, что это перестает быть вкусным. Делимся интересной альтернативой.

Кулинарная блоггерша katherine.khoma поделилась рецептом чудесного блюда с большим количеством зелени. Но самой большой находкой этого салата является ароматная и оригинальная заправка.

Ингредиенты:

  • салат маш
  • куриное филе
  • соль/перец/сушеный чеснок
  • оливковое масло
  • помидоры
  • огурец
  • петрушка

Для заправки:

  • суммах — 0,5 ч.л
  • лимонный сок — 1 ст.л
  • соль по вкусу
  • чеснок – 1 зуб.
  • оливковое масло — 3 ст.л
  • винный уксус — 1-2 ч.л
  • мед – 1 ч.л

Способ приготовления:

  1. Куриное филе приправьте солью, перцем и сушеным чесноком. Добавьте немного оливкового масла и приготовьте на гриле или сковороде, как вам удобно.
  2. Когда филе немного остынет, нарежьте полосками. Салат промойте и просушите бумажными салфетками.
  3. Петрушку также промойте и покрошите мелко. Огурцы и помидоры нарежьте небольшими ломтиками.
  4. Выложите салат маш, помидоры, огурцы, готовое нарезанное куриное филе. Сверху посыпьте мелко нарезанной петрушкой.
  5. Для заправки смешайте в отдельные мисочки сумы, лимонный сок, соль, чеснок. Залейте оливковым маслом, добавьте винный уксус и мед.
  6. Тщательно смешайте заправку. Полейте ею сверху салат.

Салат очень вкусный, тонкий аромат от заправки и яркий вкус. Также мы делились рецептом вкусной и красивой закуски из готового слоеного теста.

Теги:
#Рецепт #Салат #Новый год #Закуска #Праздничный стол