Вместо "ведра майонеза" приготовьте этот изысканный салат с курицей: самый простой рецепт (видео)

Яркий и вкусный салатик с курицей

Яркие и вкусные салаты – это важная часть праздничного стола на любой праздник, в том числе и на Новый год 2025 года. Но очень часто эти закуски заправляются майонезом, как, например, салат с печенью. Иногда майонеза в этих рецептах столько, что это перестает быть вкусным. Делимся интересной альтернативой.

Кулинарная блоггерша katherine.khoma поделилась рецептом чудесного блюда с большим количеством зелени. Но самой большой находкой этого салата является ароматная и оригинальная заправка.

Ингредиенты:

салат маш

куриное филе

соль/перец/сушеный чеснок

оливковое масло

помидоры

огурец

петрушка

Для заправки:

суммах — 0,5 ч.л

лимонный сок — 1 ст.л

соль по вкусу

чеснок – 1 зуб.

оливковое масло — 3 ст.л

винный уксус — 1-2 ч.л

мед – 1 ч.л

Способ приготовления:

Куриное филе приправьте солью, перцем и сушеным чесноком. Добавьте немного оливкового масла и приготовьте на гриле или сковороде, как вам удобно. Когда филе немного остынет, нарежьте полосками. Салат промойте и просушите бумажными салфетками. Петрушку также промойте и покрошите мелко. Огурцы и помидоры нарежьте небольшими ломтиками. Выложите салат маш, помидоры, огурцы, готовое нарезанное куриное филе. Сверху посыпьте мелко нарезанной петрушкой. Для заправки смешайте в отдельные мисочки сумы, лимонный сок, соль, чеснок. Залейте оливковым маслом, добавьте винный уксус и мед. Тщательно смешайте заправку. Полейте ею сверху салат.

Салат очень вкусный, тонкий аромат от заправки и яркий вкус. Также мы делились рецептом вкусной и красивой закуски из готового слоеного теста.