Вместо "ведра майонеза" приготовьте этот изысканный салат с курицей: самый простой рецепт (видео)
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Яркий и вкусный салатик с курицей
Яркие и вкусные салаты – это важная часть праздничного стола на любой праздник, в том числе и на Новый год 2025 года. Но очень часто эти закуски заправляются майонезом, как, например, салат с печенью. Иногда майонеза в этих рецептах столько, что это перестает быть вкусным. Делимся интересной альтернативой.
Кулинарная блоггерша katherine.khoma поделилась рецептом чудесного блюда с большим количеством зелени. Но самой большой находкой этого салата является ароматная и оригинальная заправка.
Ингредиенты:
- салат маш
- куриное филе
- соль/перец/сушеный чеснок
- оливковое масло
- помидоры
- огурец
- петрушка
Для заправки:
- суммах — 0,5 ч.л
- лимонный сок — 1 ст.л
- соль по вкусу
- чеснок – 1 зуб.
- оливковое масло — 3 ст.л
- винный уксус — 1-2 ч.л
- мед – 1 ч.л
Способ приготовления:
- Куриное филе приправьте солью, перцем и сушеным чесноком. Добавьте немного оливкового масла и приготовьте на гриле или сковороде, как вам удобно.
- Когда филе немного остынет, нарежьте полосками. Салат промойте и просушите бумажными салфетками.
- Петрушку также промойте и покрошите мелко. Огурцы и помидоры нарежьте небольшими ломтиками.
- Выложите салат маш, помидоры, огурцы, готовое нарезанное куриное филе. Сверху посыпьте мелко нарезанной петрушкой.
- Для заправки смешайте в отдельные мисочки сумы, лимонный сок, соль, чеснок. Залейте оливковым маслом, добавьте винный уксус и мед.
- Тщательно смешайте заправку. Полейте ею сверху салат.
Салат очень вкусный, тонкий аромат от заправки и яркий вкус. Также мы делились рецептом вкусной и красивой закуски из готового слоеного теста.