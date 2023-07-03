Грибы с брынзой в горшочке: гуцульский рецепт

Необычный способ приготовления грибов

Гуцулы — любители вкусно покушать и придумать необычные, но невероятно вкусные рецепты. Именно они придумали необычное сочетание грибов с брынзой. Обычно это блюдо готовится из белых грибов, но подойдут и королевские шампиньоны. Приготовление в горшочках не только придаст блюду аутентичный вид, но и поможет сохранить максимальную сочность.

Shuba рассказывает, что сначала грибы необходимо обжарить на сливочном масле, а затем потушить в горшочках под сметанным соусом и тертой брынзой. Этот аромат и вкус вы запомните надолго!

Как приготовить грибы с брынзой в горшочке

Ингредиенты на 4 порции

грибы — 500 г;

лук желтый репчатый — 1 шт.;

сметана — 220 г;

брынза — 150 г;

масло сливочное — 100 г;

мука пшеничная — 1 ст. л.;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления

Помойте и отварите грибы. Остудите отварные грибы и нарежьте большими кусочками. Шампиньоны не нужно отваривать. Очистите лук и нарежьте полукольцами. На разогретой со сливочным маслом сковороде обжарьте лук в течение 2-3 минут. Добавьте измельченные грибы и жарьте еще 7-8 минут. Разогрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте горшок или горшки для запекания. Натрите брынзу. Разогрейте остальное сливочное масло в сотейнике или в чистой небольшой сковороде. Добавьте муку, хорошо размешайте и жарьте тридцать секунд, постоянно помешивая. Добавьте сметану, посолите, приперчите. Доведите смесь до кипения и снимите сосуд с соусом с огня. Разложите грибы с луком по горшочкам или переложите в один горшок. Залейте соусом, сверху добавьте тертую брынзу. Запекайте 10-15 минут до появления золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Подавайте блюдо горячим прямо в порционных горшочках, предварительно поставив их на небольшие тарелки. Идеальным дополнением к этому насыщенному блюду станут простые, но сытные гарниры. Подайте к грибам с брынзой отварной картофель или кукурузную кашу. Обязательно предложите ломтики свежего черного или ржаного хлеба, чтобы макать их в ароматный сметанно-грибной соус.

Приготовьте целую запеченную курицу и подайте вместе с этими грибами и картофельным пюре. Вы превратите обычный ужин в маленький праздник.