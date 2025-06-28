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Готовится просто – получается вкусно: рецепт теплого салата из кабачков и баклажанов с ореховым соусом (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Сезонный, летне-осенний, яркий и вкусный
Сезонный, летне-осенний, яркий и вкусный. Фото instagram.com

Теплый салат с кабачками и баклажанами обязательно привлечет всех гостей за столом

Кабачки и баклажаны – два летних овоща, которые идеально сочетаются между собой в разнообразных блюдах. Кабачки отличаются нежной текстурой и мягким вкусом, из них готовят запеканки, оладьи, рагу и рулеты. Баклажаны же имеют более насыщенный вкус и часто используются в печеных, жареных или тушеных блюдах.

А сегодня мы предлагаем объединить эти овощи в теплом салате с пикантным ореховым соусом — полезное и вкусное блюдо, которое подойдет и к обеду, и к ужину. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "viktoria_radostnaya".

Как приготовить теплый салат из баклажанов и кабачков

Ингредиенты:

  • кабачки
  • баклажаны
  • перец сладкий
  • специи – перец, соль
  • лук фиолетовый
  • фета
  • помидор
  • гранат

Соус:

  • 30 г любимых орехов
  • пучок петрушки или кинзы
  • 1 ст. л. яблочного уксуса
  • 1 ч. л. масла
  • перец по вкусу

Способ приготовления:

1.Нарезать пол кабачка и баклажан кубиками, посолить, добавить любимые специи и нарезанный сладкий перец. Запекать 20 минут при 180–190°C в духовке или аэрогриле.

2.Перебить все ингредиенты для соуса в блендере до однородности.

3.Нарезать фиолетовый лук полукольцами, добавить нарезанный томат и 80 г феты.

4.Добавить горсть зерен граната, готовые запеченные овощи, полить соусом и перемешать.

Теги:
#Салат #кабачок #Готовим дома