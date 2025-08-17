Готується просто — виходить смачно: рецепт теплого салату із кабачків і баклажанів із горіховим соусом (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Теплий салат із кабачками та баклажанами обов’язково приверне всіх гостей за столом
Кабачки й баклажани — два літніх овочі, які ідеально поєднуються між собою в різноманітних стравах. Кабачки вирізняються ніжною текстурою та м’яким смаком, з них готують запіканки, оладки, рагу й навіть рулети. Баклажани ж мають насиченіший смак і часто використовуються в печених, смажених або тушкованих стравах.
А сьогодні ми пропонуємо поєднати ці овочі в теплому салаті з пікантним горіховим соусом — корисна й смачна страва, яка пасуватиме і до обіду, і до вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "viktoria_radostnaya".
Як приготувати теплий салат з баклажанів та кабачків
Інгредієнти:
- кабачки
- баклажани
- перець солодкий
- спеції – перець, сіль
- цибуля фіолетова
- фета
- помідор
- гранат
Соус:
- 30 г улюблених горіхів
- пучок петрушки або кінзи
- 1 ст. л. яблучного оцту
- 1 ч. л. олії
- перець за смаком
Спосіб приготування:
1.Нарізати пів кабачка і баклажан кубиками, посолити, додати улюблені спеції та нарізаний солодкий перець. Запікати 20 хвилин при 180–190°C у духовці або аерогрилі.
2.Перебити всі інгредієнти для соусу в блендері до однорідності.
3.Нарізати фіолетову цибулю півкільцями, додати нарізаний томат і 80 г фети.
4.Додати жменю зерен граната, готові запечені овочі, полити соусом і перемішати.