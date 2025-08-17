Рус

Готується просто — виходить смачно: рецепт теплого салату із кабачків і баклажанів із горіховим соусом (відео)

Марія Швець
Сезонний, літньо-осінній, яскравий та смачний
Теплий салат із кабачками та баклажанами обов’язково приверне всіх гостей за столом

Кабачки й баклажани — два літніх овочі, які ідеально поєднуються між собою в різноманітних стравах. Кабачки вирізняються ніжною текстурою та м’яким смаком, з них готують запіканки, оладки, рагу й навіть рулети. Баклажани ж мають насиченіший смак і часто використовуються в печених, смажених або тушкованих стравах.

А сьогодні ми пропонуємо поєднати ці овочі в теплому салаті з пікантним горіховим соусом — корисна й смачна страва, яка пасуватиме і до обіду, і до вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "viktoria_radostnaya".

Як приготувати теплий салат з баклажанів та кабачків

Інгредієнти:

  • кабачки
  • баклажани
  • перець солодкий
  • спеції – перець, сіль
  • цибуля фіолетова
  • фета
  • помідор
  • гранат

Соус:

  • 30 г улюблених горіхів
  • пучок петрушки або кінзи
  • 1 ст. л. яблучного оцту
  • 1 ч. л. олії
  • перець за смаком

Спосіб приготування:

1.Нарізати пів кабачка і баклажан кубиками, посолити, додати улюблені спеції та нарізаний солодкий перець. Запікати 20 хвилин при 180–190°C у духовці або аерогрилі.

2.Перебити всі інгредієнти для соусу в блендері до однорідності.

3.Нарізати фіолетову цибулю півкільцями, додати нарізаний томат і 80 г фети.

4.Додати жменю зерен граната, готові запечені овочі, полити соусом і перемішати.

