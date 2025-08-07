Укр

Яблочный десерт без сахара и глютена: просто, быстро и невероятно вкусно (видео)

Мария Швец
Вкусное и полезное лакомство
Вкусное и полезное лакомство. Фото instagram.com

Просто пальчики оближешь

Яблоко – это один из самых популярных фруктов в мире: сочное, ароматное, доступное круглый год. Его добавляют к пирогам, компотам, варенью, салатам и даже мясу. Один из самых быстрых вариантов — готовящийся за считанные минуты пирог с яблоками в микроволновке.

Но сегодня приготовим другой, не менее вкусный вариант – яблочный десерт без глютена. Он подойдет тем, кто придерживается безглютеновой диеты или просто хочет чего-нибудь легкого, натурального и ароматного к чаю или кофе. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "myroslava_pekariuk".

Как приготовить десерт из яблок

Ингредиенты

  • яблоки – 2 шт.;
  • яблочное пюре – 300 г;
  • сметана – 300 г;
  • яйца – 3 шт.;
  • крахмал – 50 г;

Способ приготовления

  1. Очистить яблоки от кожуры, произвольно нарезать и измельчить блендером до состояния пюре.
  2. Смешать яблочное пюре со сметаной, яйцами и крахмалом, взбить до однородной массы.
  3. Нарезать очищенные яблоки средним кубиком, добавить в пюре и тщательно перемешать.
  4. Вылить смесь в смазанную форму для запекания.
  5. Выпекать в духовке, разогретой до 180 °C в течение 50–60 минут.
  6. Оставить десерт остывать в форме, по желанию присыпать сахарной пудрой перед подачей.
