Яблочный десерт без сахара и глютена: просто, быстро и невероятно вкусно (видео)

Просто пальчики оближешь

Яблоко – это один из самых популярных фруктов в мире: сочное, ароматное, доступное круглый год. Его добавляют к пирогам, компотам, варенью, салатам и даже мясу. Один из самых быстрых вариантов — готовящийся за считанные минуты пирог с яблоками в микроволновке.

Но сегодня приготовим другой, не менее вкусный вариант – яблочный десерт без глютена. Он подойдет тем, кто придерживается безглютеновой диеты или просто хочет чего-нибудь легкого, натурального и ароматного к чаю или кофе. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "myroslava_pekariuk".

Как приготовить десерт из яблок

Ингредиенты

яблоки – 2 шт.;

яблочное пюре – 300 г;

сметана – 300 г;

яйца – 3 шт.;

крахмал – 50 г;

Способ приготовления