Яблучний десерт без цукру і глютену: просто, швидко і неймовірно смачно (відео)
Просто пальчики оближеш
Яблуко — це один із найпопулярніших фруктів у світі: соковите, ароматне, доступне цілий рік. Його додають до пирогів, компотів, варення, салатів і навіть м’яса. Один із найшвидших варіантів — пиріг з яблуками в мікрохвильовці, який готується за лічені хвилини.
Але сьогодні приготуємо інший, не менш смачний варіант — яблучний десерт без глютену. Він підійде тим, хто дотримується безглютенової дієти або просто хоче чогось легкого, натурального й ароматного до чаю чи кави. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "myroslava_pekariuk".
Як приготувати десерт з яблук
Інгредієнти
- яблука – 2 шт.;
- яблучне пюре – 300 г;
- сметана – 300 г;
- яйця – 3 шт.;
- крохмаль – 50 г;
Спосіб приготування
- Очистити яблука від шкірки, нарізати довільно й подрібнити блендером до стану пюре.
- Змішати яблучне пюре зі сметаною, яйцями та крохмалем, збити до однорідної маси.
- Нарізати очищені яблука середнім кубиком, додати до пюре і ретельно перемішати.
- Вилити суміш у змащену форму для запікання.
- Випікати в духовці, розігрітій до 180 °C, протягом 50–60 хвилин.
- Залишити десерт остигати у формі, за бажанням присипати цукровою пудрою перед подачею.