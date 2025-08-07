Яблучний десерт без цукру і глютену: просто, швидко і неймовірно смачно (відео)

Просто пальчики оближеш

Яблуко — це один із найпопулярніших фруктів у світі: соковите, ароматне, доступне цілий рік. Його додають до пирогів, компотів, варення, салатів і навіть м’яса. Один із найшвидших варіантів — пиріг з яблуками в мікрохвильовці, який готується за лічені хвилини.

Але сьогодні приготуємо інший, не менш смачний варіант — яблучний десерт без глютену. Він підійде тим, хто дотримується безглютенової дієти або просто хоче чогось легкого, натурального й ароматного до чаю чи кави. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "myroslava_pekariuk".

Як приготувати десерт з яблук

Інгредієнти

яблука – 2 шт.;

яблучне пюре – 300 г;

сметана – 300 г;

яйця – 3 шт.;

крохмаль – 50 г;

Спосіб приготування