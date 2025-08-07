Рус

Яблучний десерт без цукру і глютену: просто, швидко і неймовірно смачно (відео)

Марія Швець
Смачні та корисні ласощі
Смачні та корисні ласощі. Фото instagram.com

Просто пальчики оближеш

Яблуко — це один із найпопулярніших фруктів у світі: соковите, ароматне, доступне цілий рік. Його додають до пирогів, компотів, варення, салатів і навіть м’яса. Один із найшвидших варіантів — пиріг з яблуками в мікрохвильовці, який готується за лічені хвилини.

Але сьогодні приготуємо інший, не менш смачний варіант — яблучний десерт без глютену. Він підійде тим, хто дотримується безглютенової дієти або просто хоче чогось легкого, натурального й ароматного до чаю чи кави. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "myroslava_pekariuk".

Як приготувати десерт з яблук

Інгредієнти

  • яблука – 2 шт.;
  • яблучне пюре – 300 г;
  • сметана – 300 г;
  • яйця – 3 шт.;
  • крохмаль – 50 г;

Спосіб приготування

  1. Очистити яблука від шкірки, нарізати довільно й подрібнити блендером до стану пюре.
  2. Змішати яблучне пюре зі сметаною, яйцями та крохмалем, збити до однорідної маси.
  3. Нарізати очищені яблука середнім кубиком, додати до пюре і ретельно перемішати.
  4. Вилити суміш у змащену форму для запікання.
  5. Випікати в духовці, розігрітій до 180 °C, протягом 50–60 хвилин.
  6. Залишити десерт остигати у формі, за бажанням присипати цукровою пудрою перед подачею.
