Кабачки будут по вкусу, как маринованные грибы: рецепт необычной закуски

Гости не догадаются, что это кабачки

Обычные кабачки могут быть по вкусу почти как маринованные грибы. Этого можно добиться благодаря удачному сочетанию специй и особому способу приготовления.

Рецепт маринованных кабачков, которым поделились на YouTube-канале "Лес Сад Огород", станет настоящей находкой для тех, кто хочет удивить домашних чем-то необычным.

Ингредиенты:

кабачки 2 кг

чеснок 1 головка

соль 1,5 ч.л.

укроп 1 пучок

черный молотый перец 0,5 ч.л.

кориандр 0,5 ч.л.

уксус 9% 2 ч.л.

Этапы приготовления: