Кабачки будут по вкусу, как маринованные грибы: рецепт необычной закуски
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Гости не догадаются, что это кабачки
Обычные кабачки могут быть по вкусу почти как маринованные грибы. Этого можно добиться благодаря удачному сочетанию специй и особому способу приготовления.
Рецепт маринованных кабачков, которым поделились на YouTube-канале "Лес Сад Огород", станет настоящей находкой для тех, кто хочет удивить домашних чем-то необычным.
Ингредиенты:
- кабачки 2 кг
- чеснок 1 головка
- соль 1,5 ч.л.
- укроп 1 пучок
- черный молотый перец 0,5 ч.л.
- кориандр 0,5 ч.л.
- уксус 9% 2 ч.л.
Этапы приготовления:
- Нарежьте кабачки кусочками.
- К нарезанным кабачкам добавьте нарезанный на пластинки чеснок, нарезанный укроп, соль, кориандр и перец.
- Тщательно размешайте все ингредиенты и оставьте кабачки настаиваться на 3-4 часа, а лучше на ночь. За это время они пустят сок, уменьшатся в объеме и промаринуются.
- Простерилизуйте банки и крышки. Наполните банки кабачками. По желанию можно добавить по половинке лаврового листка в каждую банку.
- Залейте банки кабачковым соком. Поставьте банки в кастрюлю на полотенце, налейте воду по плечики и пастеризуйте после закипания 15-20 минут.
- После пастеризации добавьте в каждую банку по 2 чайные ложки 9% уксуса. Закройте банки крышками, переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения.