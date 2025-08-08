Укр

Кабачки будут по вкусу, как маринованные грибы: рецепт необычной закуски

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Рецепт маринованных кабачков
Рецепт маринованных кабачков. Фото today.ua

Гости не догадаются, что это кабачки

Обычные кабачки могут быть по вкусу почти как маринованные грибы. Этого можно добиться благодаря удачному сочетанию специй и особому способу приготовления.

Рецепт маринованных кабачков, которым поделились на YouTube-канале "Лес Сад Огород", станет настоящей находкой для тех, кто хочет удивить домашних чем-то необычным.

Ингредиенты:

  • кабачки 2 кг
  • чеснок 1 головка
  • соль 1,5 ч.л.
  • укроп 1 пучок
  • черный молотый перец 0,5 ч.л.
  • кориандр 0,5 ч.л.
  • уксус 9% 2 ч.л.

Этапы приготовления:

  1. Нарежьте кабачки кусочками.
  2. К нарезанным кабачкам добавьте нарезанный на пластинки чеснок, нарезанный укроп, соль, кориандр и перец.
  3. Тщательно размешайте все ингредиенты и оставьте кабачки настаиваться на 3-4 часа, а лучше на ночь. За это время они пустят сок, уменьшатся в объеме и промаринуются.
  4. Простерилизуйте банки и крышки. Наполните банки кабачками. По желанию можно добавить по половинке лаврового листка в каждую банку.
  5. Залейте банки кабачковым соком. Поставьте банки в кастрюлю на полотенце, налейте воду по плечики и пастеризуйте после закипания 15-20 минут.
  6. После пастеризации добавьте в каждую банку по 2 чайные ложки 9% уксуса. Закройте банки крышками, переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения.
Теги:
#Кабачки #Рецепты #Консервация