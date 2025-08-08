Кабачки смакуватимуть, як мариновані гриби: рецепт незвичайної закуски
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Гості не здогадаються, що це кабачки
Звичайні кабачки можуть смакувати майже як мариновані гриби. Цього можна досягти завдяки вдалому поєднанню спецій та особливого способу приготування.
Цей рецепт маринованих кабачків, яким поділились на YouTube-каналі "Лес Сад Огород", стане справжньою знахідкою для тих, хто хоче здивувати домашніх чимось незвичним.
Інгредієнти:
- кабачки 2 кг
- часник 1 головка
- сіль 1,5 ч.л.
- кріп 1 пучок
- чорний молотий перець 0,5 ч.л.
- коріандр 0,5 ч.л.
- оцет 9% 2 ч.л.
Етапи приготування:
- Наріжте кабачки шматочками.
- До нарізаних кабачків додайте нарізаний на пластинки часник, нарізаний кріп, сіль, коріандр та перець.
- Ретельно перемішайте всі інгредієнти та залиште кабачки настоюватися на 3-4 години, а краще на ніч. За цей час вони пустять сік, зменшаться в об'ємі та промаринуються.
- Простерилізуйте банки та кришки. Наповніть банки кабачками. За бажанням, можна додати по половинці лаврового листка в кожну банку.
- Залийте банки кабачковим соком. Поставте банки в каструлю на рушник, налийте воду "по плечики" та пастеризуйте після закипання 15-20 хвилин.
- Після пастеризації додайте в кожну банку по 2 чайні ложки 9% оцту. Закрийте банки кришками, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.