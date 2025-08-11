Укр

Такие зеленые помидоры вы еще не пробовали: закуска с хрустящей корочкой, которая готовится за 10 минут

Наталья Граковская
Зеленые помидоры можно не только консервировать
Зеленые помидоры можно не только консервировать. Фото Freepik

Домашние будут приятно удивлены

Обычно зеленые помидоры консервируют. Но это не единственный способ их использовать. Зеленые помидоры можно пожарить и тогда из них получится вкусная закуска с хрустящей корочкой.

Рецептом поделилась автор YouTube-канала "Готовлю з любов’ю".

Ингредиенты:

  • зеленые помидоры – 5 шт.;
  • яйцо – 1 шт.;
  • кефир — 125 г;
  • мука — 80 г;
  • панировочные сухари — 50 г;
  • масло – 1 л;
  • соль/перец.

Как приготовить жареные зеленые помидоры

  1. Смешайте кефир и яйцо в одной емкости. В другой емкости смешайте муку, панировочные сухари и соль с перцем.
  2. Нарежьте помидоры толщиной около 8 мм. Сначала покройте их яичной смесью, а затем хорошо обваляйте в смеси из муки.
  3. Налейте масло в кастрюлю и подогрейте его на большом огне.
  4. Опускайте по несколько помидорных кружочков во фритюр и обжаривайте их по 2-3 минуты, пока они не станут хрустящими.
  5. Готовые жареные помидоры выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.
