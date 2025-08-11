Такие зеленые помидоры вы еще не пробовали: закуска с хрустящей корочкой, которая готовится за 10 минут

Домашние будут приятно удивлены

Обычно зеленые помидоры консервируют. Но это не единственный способ их использовать. Зеленые помидоры можно пожарить и тогда из них получится вкусная закуска с хрустящей корочкой.

Рецептом поделилась автор YouTube-канала "Готовлю з любов’ю".

Ингредиенты:

зеленые помидоры – 5 шт.;

яйцо – 1 шт.;

кефир — 125 г;

мука — 80 г;

панировочные сухари — 50 г;

масло – 1 л;

соль/перец.

Как приготовить жареные зеленые помидоры