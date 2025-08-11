Такие зеленые помидоры вы еще не пробовали: закуска с хрустящей корочкой, которая готовится за 10 минут
-
-
Домашние будут приятно удивлены
Обычно зеленые помидоры консервируют. Но это не единственный способ их использовать. Зеленые помидоры можно пожарить и тогда из них получится вкусная закуска с хрустящей корочкой.
Рецептом поделилась автор YouTube-канала "Готовлю з любов’ю".
Ингредиенты:
- зеленые помидоры – 5 шт.;
- яйцо – 1 шт.;
- кефир — 125 г;
- мука — 80 г;
- панировочные сухари — 50 г;
- масло – 1 л;
- соль/перец.
Как приготовить жареные зеленые помидоры
- Смешайте кефир и яйцо в одной емкости. В другой емкости смешайте муку, панировочные сухари и соль с перцем.
- Нарежьте помидоры толщиной около 8 мм. Сначала покройте их яичной смесью, а затем хорошо обваляйте в смеси из муки.
- Налейте масло в кастрюлю и подогрейте его на большом огне.
- Опускайте по несколько помидорных кружочков во фритюр и обжаривайте их по 2-3 минуты, пока они не станут хрустящими.
- Готовые жареные помидоры выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.